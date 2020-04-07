Коронавирус в Тверской области: бизнесменам в зоне риска понизят налоги
Запущен процесс введения новой меры поддержки в сложный период пандемии для предприятий Тверской области, работающих по упрощённой системе налогообложения. Для них в 3 раза снизят размер налоговых ставок. Вопрос рассмотрен 7 апреля на заседании регионального правительства, которое провёл губернатор Игорь Руденя.
При налогообложении «доходы-расходы» ставку снязят с 15% до 5%, при налогообложении «доходы» - с 6% до 2%.
Поддержкой смогут воспользоваться более 5300 субъектов малого и среднего бизнеса, оказавшихся в «зоне риска».
Это предприниматели, занимающиеся лесоводством и, обработкой древесины, турагентства и организации, предоставляющие услуги в сфере туризма.
Также в перечень включена полиграфическая деятельность, производство изделий народных художественных промыслов, перевозка пассажиров автобусами по туристическим или экскурсионным маршрутам и т.д.
Мера поддержки также распространяется на санаторно-курортные организации, музеи, творческую деятельность и деятельность в области искусства, организации развлечений, спорта и отдыха, на предоставление услуг по дневному уходу за детьми, дополнительного образования для детей и взрослых.
Также предлагается в три раза снизить стоимость патента для представителей микробизнеса при использовании патентной системы налогообложения.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»