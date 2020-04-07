2020-04-07T20:35:21+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Тверской области: бизнесменам в зоне риска понизят налоги

Мера поддержки утверждена областным правительством
Александр ЖМУЛИН
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Инициатива по снижению налоговой ставки рассмотрена и поддержана на заседании областного правительства под председательством губернатора. Фото: ПТОИнициатива по снижению налоговой ставки рассмотрена и поддержана на заседании областного правительства под председательством губернатора. Фото: ПТО
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Запущен процесс введения новой меры поддержки в сложный период пандемии для предприятий Тверской области, работающих по упрощённой системе налогообложения. Для них в 3 раза снизят размер налоговых ставок. Вопрос рассмотрен 7 апреля на заседании регионального правительства, которое провёл губернатор Игорь Руденя.

При налогообложении «доходы-расходы» ставку снязят с 15% до 5%, при налогообложении «доходы» - с 6% до 2%.

Поддержкой смогут воспользоваться более 5300 субъектов малого и среднего бизнеса, оказавшихся в «зоне риска».

Это предприниматели, занимающиеся лесоводством и, обработкой древесины, турагентства и организации, предоставляющие услуги в сфере туризма.

Также в перечень включена полиграфическая деятельность, производство изделий народных художественных промыслов, перевозка пассажиров автобусами по туристическим или экскурсионным маршрутам и т.д.

Мера поддержки также распространяется на санаторно-курортные организации, музеи, творческую деятельность и деятельность в области искусства, организации развлечений, спорта и отдыха, на предоставление услуг по дневному уходу за детьми, дополнительного образования для детей и взрослых.

Также предлагается в три раза снизить стоимость патента для представителей микробизнеса при использовании патентной системы налогообложения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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