Коронавирус в Тверской области: в регионе вновь открыт ряд магазинов

9 Апр 2020 2020-04-09T14:06:20+03:00

В регионе вновь разрешили работать части магазинам, деятельность которых была приостановлена. Фото: Александр ЖМУЛИН

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В Тверской области вновь начинают открываться магазины, которые продают хозтовары, товары для дома, сада и огорода, строительные материалы, сантехнику. Также разрешено рабоать автосервисам и автосалонам, магазинам по продаже мотоциклов и автотехники, автозапчастей.

Решение о расширении видов деятельности, на которые не распространяется режим нерабочих дней, было принято 7 апреля на заседании правительства региона.

- В соответствии с Указом Президента Российской Федерации утверждены перечни системообразующих предприятий Тверской области регионального и муниципального значения. Это более 200 предприятий в 12 отраслях, на которых трудятся более 65 тысяч человек. Они смогут продолжить производственную деятельность при условии строгого соблюдения санитарно-эпидемиологических требований, – сказал тогда губернатор Игорь Руденя.

Также не распространяется режим нерабочих дней на 60 видов экономической деятельности.

Разрешены почти все виды производственной деятельности, кроме выпуска алкогольной и табачной продукции.

Но для обеспечения безопасности жителей Тверской области в период пандемии по-прежнему приостановлена работа магазинов обуви и одежды, канцтоваров, игрушек, электроники, товаров для спорта и отдыха, сувениров, подарков, книжных магазинов, частных медицинских клиник, организаций сферы бытовых услуг, в том числе парикмахерских и салонов красоты. Однако по парикмахерским решение скорректировано.

ИСТОЧНИК KP.RU