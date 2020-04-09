Коронавирус в Тверской области: в регионе вновь открыт ряд магазинов
В Тверской области вновь начинают открываться магазины, которые продают хозтовары, товары для дома, сада и огорода, строительные материалы, сантехнику. Также разрешено рабоать автосервисам и автосалонам, магазинам по продаже мотоциклов и автотехники, автозапчастей.
Решение о расширении видов деятельности, на которые не распространяется режим нерабочих дней, было принято 7 апреля на заседании правительства региона.
- В соответствии с Указом Президента Российской Федерации утверждены перечни системообразующих предприятий Тверской области регионального и муниципального значения. Это более 200 предприятий в 12 отраслях, на которых трудятся более 65 тысяч человек. Они смогут продолжить производственную деятельность при условии строгого соблюдения санитарно-эпидемиологических требований, – сказал тогда губернатор Игорь Руденя.
Также не распространяется режим нерабочих дней на 60 видов экономической деятельности.
Разрешены почти все виды производственной деятельности, кроме выпуска алкогольной и табачной продукции.
Но для обеспечения безопасности жителей Тверской области в период пандемии по-прежнему приостановлена работа магазинов обуви и одежды, канцтоваров, игрушек, электроники, товаров для спорта и отдыха, сувениров, подарков, книжных магазинов, частных медицинских клиник, организаций сферы бытовых услуг, в том числе парикмахерских и салонов красоты. Однако по парикмахерским решение скорректировано.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»