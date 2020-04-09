2020-04-09T14:06:20+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Тверской области: в регионе вновь открыт ряд магазинов

Областное правительство разрешило им работать
Александр ЖМУЛИН
Поделиться:
В регионе вновь разрешили работать части магазинам, деятельность которых была приостановлена.В регионе вновь разрешили работать части магазинам, деятельность которых была приостановлена.Фото: Александр ЖМУЛИН
Изменить размер текста:

В Тверской области вновь начинают открываться магазины, которые продают хозтовары, товары для дома, сада и огорода, строительные материалы, сантехнику. Также разрешено рабоать автосервисам и автосалонам, магазинам по продаже мотоциклов и автотехники, автозапчастей.

Решение о расширении видов деятельности, на которые не распространяется режим нерабочих дней, было принято 7 апреля на заседании правительства региона.

- В соответствии с Указом Президента Российской Федерации утверждены перечни системообразующих предприятий Тверской области регионального и муниципального значения. Это более 200 предприятий в 12 отраслях, на которых трудятся более 65 тысяч человек. Они смогут продолжить производственную деятельность при условии строгого соблюдения санитарно-эпидемиологических требований, – сказал тогда губернатор Игорь Руденя.

Также не распространяется режим нерабочих дней на 60 видов экономической деятельности.

Разрешены почти все виды производственной деятельности, кроме выпуска алкогольной и табачной продукции.

Но для обеспечения безопасности жителей Тверской области в период пандемии по-прежнему приостановлена работа магазинов обуви и одежды, канцтоваров, игрушек, электроники, товаров для спорта и отдыха, сувениров, подарков, книжных магазинов, частных медицинских клиник, организаций сферы бытовых услуг, в том числе парикмахерских и салонов красоты. Однако по парикмахерским решение скорректировано.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Коронавирус в Тверской области: Парламент региона одобрил снижение налогов для бизнеса
Cкоро Пасха: В Твери пройдет виртуальный Фестиваль куличей
Коронавирус в Тверской области: в регионе вновь открыт ряд магазинов
Коронавирус в Тверской области: три тысячи человек вернулись к работе на Тверском вагонзаводе
Пьяный житель Тверской области пытался украсть из магазина алкоголь и сигареты
Театр юного зрителя приглашает на просмотр онлайн-спектакля "На дне"
Сразу семь тестов на коронавирус в Тверской области оказались положительными
В Твери неиспользованные в апреле поездки по абонементу в "Транспорте Верхневолжья" перенесут на май
В Тверской области веселое застолье закончилось поножовщиной
Два человека получили травмы в ДТП на трассе М-10 в Тверской области
Из гаража жителя Тверской области украли четыре колеса
Губернатор Игорь Руденя принял участие в селекторе Президента с главами регионов
Цыгане в Твери отмечают свой международный праздник
Коронавирус в Тверской области: Положенное школьникам бесплатное питание заменят сухими пайками
Ложную информацию о закрытии въездов в Тверь распространили в сети
В Твери моют остановки и дезинфицируют улицы
Полиция опровергает, что въезд и выезд из Твери закрыты
Снижение налоговых ставок в Твери в период коронавируса: на сколько и для какого бизнеса
Откроются ли в Твери парикмахерские во время режима самоизоляции 2020
Коронавирус в Тверской области: районная ЦРБ закрыта на карантин
Нерабочий месяц в Твери: открыта горячая линия по вопросам приёма в дежурные группы детей работающих родителей
Откроются ли в Твери автосервисы во время режима самоизоляции 2020
В Тверской области проведено порядка 6000 тестов на коронавирус
Пропавший в Тверской области подросток вернулся в спецшколу
Больницы в Твери для больных коронавирусом: сколько коек и аппаратов ИВЛ, куда будут доставлять пациентов
«Дюймовочка», «В ритмах весны»: Тверская филармония публикует график онлайн-трансляций