8 Апр 2020 2020-04-08T17:37:31+03:00

С 13 апреля парикмахерские возобновят работу, но салоны красоты будут закрыты до 30-го Фото: Мария ЛЕНЦ

Власти региона рассказали, откроются ли в Твери парикмахерские во время режима самоизоляции 2020

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С 13 апреля парикмахерские Тверской области возобновят работу. Такое решение было принято после внесения дополнений в постановление губернатора Игоря Рудени "О режиме повышенной готовности на территории Тверской области" от 17 марта, а также утверждения перечня предприятий по видам деятельности, которым разрешили работать до 30 апреля.

Ранее в отношении них действовали ограничительные меры, направленные на прекращение распространения коронавирусной инфекции.

В сложившихся эпидемиологических условиях цирюльни смогут продолжить работу, но только при соблюдении всех профилактических мер.

Ежедневно работники должны проходить контроль температуры тела, в помещениях должна проводиться дезинфекция, в том числе мебели и оргтехники, обеззараживание воздуха.

Парикмахеры и другие сотрудники должны быть в защитных масках и использовать дезинфицирующие средства. Антисептики должны стоять для посетителей при входе в помещение.

При этом салоны красоты, косметические и СПА салоны, массажные кабинеты во время режима самоизоляции закрыты до 30 апреля включительно.

ИСТОЧНИК KP.RU