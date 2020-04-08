Откроются ли в Твери парикмахерские во время режима самоизоляции 2020
С 13 апреля парикмахерские Тверской области возобновят работу. Такое решение было принято после внесения дополнений в постановление губернатора Игоря Рудени "О режиме повышенной готовности на территории Тверской области" от 17 марта, а также утверждения перечня предприятий по видам деятельности, которым разрешили работать до 30 апреля.
Ранее в отношении них действовали ограничительные меры, направленные на прекращение распространения коронавирусной инфекции.
В сложившихся эпидемиологических условиях цирюльни смогут продолжить работу, но только при соблюдении всех профилактических мер.
Ежедневно работники должны проходить контроль температуры тела, в помещениях должна проводиться дезинфекция, в том числе мебели и оргтехники, обеззараживание воздуха.
Парикмахеры и другие сотрудники должны быть в защитных масках и использовать дезинфицирующие средства. Антисептики должны стоять для посетителей при входе в помещение.
При этом салоны красоты, косметические и СПА салоны, массажные кабинеты во время режима самоизоляции закрыты до 30 апреля включительно.
ИСТОЧНИК KP.RU
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