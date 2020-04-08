Коронавирус в Тверской области: районная ЦРБ закрыта на карантин

8 Апр 2020 2020-04-08T16:49:15+03:00

Районная ЦРБ в Тверской области закрыта на карантин из-за пациента с подозрением на коронавирус

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Терапевтическое отделение Старицкой ЦРБ закрыто на обсервацию. Об этом 8 апреля сообщило Министерство здравооханения Тверской области.

Несколько дней назад в больницу был госпитализирован мужчина. При обследовании у пациента выявили одностороннюю пневмонию, без признаков дыхательной недостаточности.

У мужчины взяли анализ на коронавирус. Окончательного результата пока нет, но в медучреждении начали принимать продилактические меры.

- В соответствии с утвержденными правилами, пациент санитарным транспортом доставлен в инфекционный госпиталь Калининской ЦРБ, - сообщили в областном Минздраве. - Определяется круг контактных лиц. Ситуация находится под контролем Министерства здравоохранения Тверской области и регионального подразделения Роспотребнадзора.

Напомним, что 8 апреля стало известно еще о четырех заболевших коронавирусом в Тверской области. Общее количество заболевших на сегодняшний день - 12 человек. Трое выздоровели, а еще девять изолированы и проходят необходимое лечение в инфекционном госпитале, развернутом на базе городской клинической больницы №6.

ИСТОЧНИК KP.RU