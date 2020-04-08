2020-04-08T17:34:42+03:00
Коронавирус Covid-19

Откроются ли в Твери автосервисы во время режима самоизоляции 2020

Власти региона рассказали, откроются ли в Твери автосервисы во время режима самоизоляции 2020
Ольга ТРОФИМОВА
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Авсервисам разрешили работать при условии соблюдения мер безопасностиАвсервисам разрешили работать при условии соблюдения мер безопасностиФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Автосервисы в Тверской области смогут продолжить работу при условии соблюдения мер безопасности против распространения коронавируса.

Об этом стало известно после того, как губернатор Тверской области Игорь Руденя внес дополнения в постановление "О введении режима повышенной готовности в Тверской области" от 17 марта и утвердил перечень предприятий по видам деятельности, которым разрешили работать до 30 апреля.

В период нерабочих дней работать будут шиномонтажные мастерские, автосалоны розничной торговли автотранспортными средствами и мотоцикламии, осуществляющие их ремонт.

Руководство предприятий автосервиса должно обеспечить для своих работников и клиентов все профилактические меры. В частности, ежедневно измерять температуру тела работников, проводить дезинфекцию помещений, мебели и оргтехники, обеззараживание воздуха.

Работники должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты - масками, антисептиками.

Средства дезинфекции должны стоять на входе, чтобы посетители могли принять защитные меры. Для соблюдения дистанции до других граждан, не менее 1,5 метров, необходимо нанести специальную разметку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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