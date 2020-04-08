Откроются ли в Твери автосервисы во время режима самоизоляции 2020
Автосервисы в Тверской области смогут продолжить работу при условии соблюдения мер безопасности против распространения коронавируса.
Об этом стало известно после того, как губернатор Тверской области Игорь Руденя внес дополнения в постановление "О введении режима повышенной готовности в Тверской области" от 17 марта и утвердил перечень предприятий по видам деятельности, которым разрешили работать до 30 апреля.
В период нерабочих дней работать будут шиномонтажные мастерские, автосалоны розничной торговли автотранспортными средствами и мотоцикламии, осуществляющие их ремонт.
Руководство предприятий автосервиса должно обеспечить для своих работников и клиентов все профилактические меры. В частности, ежедневно измерять температуру тела работников, проводить дезинфекцию помещений, мебели и оргтехники, обеззараживание воздуха.
Работники должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты - масками, антисептиками.
Средства дезинфекции должны стоять на входе, чтобы посетители могли принять защитные меры. Для соблюдения дистанции до других граждан, не менее 1,5 метров, необходимо нанести специальную разметку.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»