Минстрой РФ: Тверская область на одиннадцатом месте в рейтинге комфорта городской среды

7 Апр 2020 2020-04-07T19:12:35+03:00

Среди регионов, соседствующих с Тверской областью, выше оценена только комфортная среда Подмосковья. Фото: Олег ЗИНЧЕНКО

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Тверская область заняла 11-е место в рейтинге субъектов РФ по реализации в 2019 году программы «Комфортная городская среда». Рейтинг сегодня, 7 апреля, опубликовал федеральный Минстрой.

Мест в списке оказалось 41 - меньше, чем регионов. Дело в том, что каждое место могут занимать несколько субъектов, если они набрали равное количество баллов. Так, набрав 70 баллов, своё 11-е место Тверская область делит с Чеченской республикой.

На передовой комфорта городской среды – Московская область (1-е место и 87 баллов), Калужская (2-е место и 86 баллов) и Тульская (3-е место и 84 балла) области.

В аутсайдеры попали Забайкальский край (41-е место и 31 балл), Карачаево-Черкесская республика (40-е место и 34 балла) и Еврейская автономная область (39-е место и 35 баллов).

Оценка реализации субъектами РФ федерального проекта проводилась по 35 критериям, среди которых: доля муниципальных образований, синхронизировавших благоустройство с другими программами, оценка жителями изменений городской среды, среднее значение IQ «Умный город» и другие.

А КАК У СОСЕДЕЙ

Среди регионов, соседствующих с Тверской областью, выше оценена только комфортная среда Подмосковья:

Московская область (1-е место, 87 баллов);

Тверская область (11-е место, 70 баллов);

Новгородская область (12-е место, 69 баллов);

Ярославская область (25-е место, 54 балла);

Вологодская область (26-е место, 53 балла);

Смоленская область (33 место, 45 баллов);

Псковская область (35 место, 39 баллов).

ИСТОЧНИК KP.RU