Обидно, да: Исследование Минстроя России показало, что интеллект Твери крайне низок

Говорят, гениальный физик Стивен Хокинг своего IQ не знал. И вообще считал неудачниками тех, кто подобными вещами интересуется. А вот российским городам знание своего уровня интеллекта пойдёт на пользу, решили в Минстрое России и представили первый индекс IQ городов.

Что касается человека, то его IQ - это коэффициент интеллекта, по-английски intelligence quotient. Считается, что это «уровень интеллекта конкретного лица относительно уровня интеллекта среднестатистического человека».

Здесь же речь пойдёт об IQ городов, или, говоря проще, индексе их цифровизации. Это IQ должно определить, насколько современные цифровые технологии проникли в городское хозяйство и помогают комфорту нашей жизни, а также эффективности управления городскими процессами.

Всего специалистами Минстроя и МГУ имени Ломоносова (именно они разрабатывали систему оценки) был определён IQ 191 города. Города разделены на четыре группы в зависимости от количества населения: крупнейшие, крупные, большие и малые города, являющиеся административными центрами. Тверь попала в группу крупных городов с населением от 250 тысяч до миллиона человек. Всего в нашей группе 63 города.

IQ городов оценивался по десяти направлениям: городское управление, умное ЖКХ, инновации для городской среды, умный городской транспорт, интеллектуальные системы общественной и экологической безопасности, туризм и сервис, интеллектуальные системы социальных услуг, экономическое состояние и инвестклимат, инфраструктура сетей связи.

Индекс для каждого города равен сумме баллов по десяти этим показателям. Для каждого показателя была возможна оценка от 1 до 12. А значит, максимально возможный IQ мог составить 120 баллов.

Сразу скажем, ни 120 баллов, ни даже сотни не заработал никто. Самым интеллектуальным городом вполне логично оказалась Москва с IQ 81,19. С культурной столицей в плане цифровизации вышла промашка, IQ Санкт-Петербурга всего 50,37.

IQ Твери - 41. С такой оценкой в лидеры своей группы мы, конечно, не попали. Но всё-таки оказались на 16-м месте из 63.

Интеллектуальными передовиками среди крупных городов стали подмосковные Химки (IQ 66,32) и Балашиха (IQ 59,38), а также Тюмень (IQ 58,31). Крупные города, которым в плане интеллекта стоило бы ох как подтянуть, - Астрахань (IQ 16,22), Иркутск (IQ 17,44) и Краснодар (IQ 19,58).

По каким показателям Тверь более всего не дотянула до идеала, точно сказать нельзя: такие данные в отчёте Минстроя отсутствуют. Но предположения сделать можно.

Уж точно наш город не мог получить высокую оценку за удобство мест для ожидания транспорта, наличие «умных» остановок, возможность принимать решения на собраниях жильцов посредством электронного голосования или наличие электронных карт жителя города и гостя города. Учитывая, что данные анализировались за 2018 год, вряд ли Тверь набрала баллы за цифровые сервисы, упрощающие получение медицинских услуг и интеллектуальные системы управления дорожным движением.

А КАК У СОСЕДЕЙ

Удивительно, но среди наших ближайших соседей, областных центров регионов, граничащих с нашей областью, Тверь оказалась самой «интеллектуальной»:

Тверь - 41,0

Псков - 34,13

Великий Новгород - 33,83

Смоленск - 32,5

Вологда - 31,25

В списке упущено Подмосковье. С Москвой, по понятным причинам, сравнивать Тверь несколько странно. Возьмём ближайший к нам город Московской области, входящий в ту же группу по количеству населения, - Химки. От него мы здорово отстаём. Интеллект Химок оценён в 66,32 балла.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В Твери появятся «умные светофоры»

Городская администрация приступила к претворению в жизнь пилотного проекта по внедрению интеллектуальной системы управления дорожным движением на трёх городских светофорах. Все они находятся в Пролетарском районе: на пересечении проспекта Калинина и Головинского вала, проспекта Калинина и бульвара Ногина и проспекта Калинина и 3-го переулка Красной Слободы.

Сейчас специальные датчики, установленные на светофорах, фиксируют интенсивность автомобильного потока и дорожную обстановку. Потом данные проанализируют и запрограммируют светофоры по-новому. Светофор будет давать приоритет наиболее загруженному направлению, уменьшая дорожные заторы.

Если опыт окажется позитивным, переоборудуют и другие светофоры.