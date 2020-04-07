2020-04-07T19:21:17+03:00
Общество

На памятник Михаилу Кругу в Твери надели респиратор

Так бронзового шансонье защитили от коронавируса
Ольга ТРОФИМОВА
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Бронзовому Кругу надели респиратор Фото: vk.com/"Тверь ВКонтакте"Бронзовому Кругу надели респиратор Фото: vk.com/"Тверь ВКонтакте"
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Вечером, 6 апреля, кто-то из жителей, а может и гостей Твери, пошутил и надел на памятник Михаила Круга респиратор. Фотографии появились в городском паблике "Тверь ВКонтакте" в соцсети 7 апреля.

Пост сопровождала надпись: "Памятнику Михаилу Кругу на День Рождения кто-то подарил респиратор, на злобу дня. Не болей, Миша!".

Напомним, что сегодня, знаменитому шансонье исполнилось бы 58 лет, если бы не трагические события 2002 года. 18 лет назад Михаил Круг был застрелен в собственном доме.

Расследование смерти певца длилось 17 лет и три месяца. Осенью 2019 года в деле была поставлена точка. В немалой степени этому способствовал следственный эксперимент с участием члена банды "Тверские волки" Александра Агеева, который осужден пожизненно за другие совершенные преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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