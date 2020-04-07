Мужчина и женщина дерзко ограбили пенсионера в Тверской области
В полицию с заявлением о грабеже обратился 64-летний житель Торжокского района. Мужчина сообщил, что в своем доме проснулся от шума и увидел незнакомцев.
Пенсионер пытался их задержать, но грабители оттолкнули его и скрылись с похищенным имуществом.
На место происшествия прибыли полицейские, опросили возможных свидетелей. Личности подозреваемых были установлены в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Ими оказались 29-летний мужчина и 37-летняя женщина.
По статье "Грабеж" в отношении фигурантов возбуждено уголовное дело.
Подозреваемые задержаны. Часть имущества вернули владельцу.
ИСТОЧНИК KP.RU