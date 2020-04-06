Коронавирус в Тверской области: в 13 городах и посёлках провели санобработку улиц

6 Апр 2020 2020-04-06T21:44:32+03:00

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Губернатор Игорь Руденя 6 апреля провёл оперативное совещании рабочей группы по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) в Тверской области. В частности, обсуждались предпринимаемые санитарные меры против заразы, а также другие актуальные вопросы.

Как сообщает областное правительство, за последние выходные в 13 муниципалитетах была проведена санитарная обработка улиц. В остальных она еще идёт.

Также в регионе дезинфицируются все организации культуры и соцучреждения. За каникулы специальными обеззараживающими средствами обработаны детсады, школы, колледжи.

После каникул ученики школ региона продолжают заниматься в режиме дистанционного обучения, в детских садах открыты только дежурные группы.

Игорь Руденя поручил доставлять ученикам начальных классов школ положенные им пайки бесплатного питания.

Добавим, что на сегодня в регионе проведено 4650 исследований на коронавирус. Официально зафиксировано восемь случаев заболевания COVID-2019, причём два добавились сегодня. При этом трое из заразившихся уже выздоровели.

ИСТОЧНИК KP.RU