Коронавирус в Твери, последние новости на 6 апреля 2020 года: выявлено еще два случая заболевания
По оперативным данным на 10.30 6 апреля в Тверской области выявлено еще два случая заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщается на общероссийском сайте "Стопкоронавирус. РФ".
Таким образом, общее число заболевших в регионе составило 8 человек. Однако, трое из них уже выздоровели.
В конце марта двое заболевших, супружеская пара, уже прошли лечение в ЦРБ и были выписаны 28 марта.
Еще один пациент завершил лечение от коронавируса 3 апреля, но продолжает оставаться в больнице с неврологическим заболеванием. Его планируют выписать на следующей неделе.
Что касается общей цифры заболевших по стране, то на 6 апреля она составляет 6343. Причем за сутки было выявлено рекордное количество - 954 человека. Выздоровело 406 человек, умерло - 47.
ИСТОЧНИК KP.RU