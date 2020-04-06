2020-04-06T10:57:39+03:00
Происшествия

Коронавирус в Твери, последние новости на 6 апреля 2020 года: выявлено еще два случая заболевания

Общее число заболевших в регионе - 8 человек
Ирина ТАРАСОВА
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В Тверской области выявлено еще двое заболевших коронавирусной инфекциейВ Тверской области выявлено еще двое заболевших коронавирусной инфекциейФото: Александр ГЛУЗ
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По оперативным данным на 10.30 6 апреля в Тверской области выявлено еще два случая заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщается на общероссийском сайте "Стопкоронавирус. РФ".

Таким образом, общее число заболевших в регионе составило 8 человек. Однако, трое из них уже выздоровели.

В конце марта двое заболевших, супружеская пара, уже прошли лечение в ЦРБ и были выписаны 28 марта.

Еще один пациент завершил лечение от коронавируса 3 апреля, но продолжает оставаться в больнице с неврологическим заболеванием. Его планируют выписать на следующей неделе.

Что касается общей цифры заболевших по стране, то на 6 апреля она составляет 6343. Причем за сутки было выявлено рекордное количество - 954 человека. Выздоровело 406 человек, умерло - 47.

ИСТОЧНИК KP.RU

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