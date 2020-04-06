Житель Средней Азии распространял наркотики на территории Твери
На одной из улиц Твери сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Тверской области задержали 23-летнего гражданина Средней Азии, подозреваемого в сбыте наркотических средств.
При личном досмотре полицейские изъяли у иностранца шесть свёртков с наркотическим веществом общей массой 6,46 грамм.
По месту жительства мужчины было обнаружено ещё 106 свёртков общей массой 220 грамм.
- В настоящее время злоумышленник находится в изоляторе временного содержания. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, а также части 4 статьи 228.1 УК РФ, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тверской области.
Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU