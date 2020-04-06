Житель Средней Азии распространял наркотики на территории Твери

6 Апр 2020 2020-04-06T19:28:04+03:00

Более 200 граммов наркотиков прятал иностранец в Твери Фото: УМВД России по Тверской области

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На одной из улиц Твери сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Тверской области задержали 23-летнего гражданина Средней Азии, подозреваемого в сбыте наркотических средств.

При личном досмотре полицейские изъяли у иностранца шесть свёртков с наркотическим веществом общей массой 6,46 грамм.

По месту жительства мужчины было обнаружено ещё 106 свёртков общей массой 220 грамм.

- В настоящее время злоумышленник находится в изоляторе временного содержания. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, а также части 4 статьи 228.1 УК РФ, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тверской области.

Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU