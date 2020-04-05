Коронавирус в Твери, последние новости на 5 апреля 2020 года: новых подтвержденных случаев нет
Днем, 5 апреля, стало известно, что в Тверской области не зафиксировано новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Статистику опубликовал сайт Стопкоравирус.рф.
Портал сообщает о двух выздоровевших пациентах в Тверской области. Вечером 3 апреля стало известно о третьем мужчине, который завершил лечение от коронавируса, но продолжает оставаться в больнице с неврологическим заболеванием. Его планируют выписать на следующей неделе.
В конце марта двое заболевших, супружеская пара, уже прошли лечение в ЦРБ и были выписаны 28 марта.
Всего в Тверской области на сегодняшний день официально подтверждено шесть случаев заражения COVID-19.
В стране, по последним данным, за минувшие сутки выявлено 658 новых случаев коронавируса.
ИСТОЧНИК KP.RU
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