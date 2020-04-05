2020-04-05T10:26:13+03:00
Коронавирус Covid-19

Режим повышенной готовности в Тверской области из-за коронавируса: служба занятости населения перешла на дистанционную работу

Посещения организованы по предварительной записи
Ольга ТРОФИМОВА
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Служба занятости населения переходит на дистанционную работуСлужба занятости населения переходит на дистанционную работуФото: Алексей БУЛАТОВ
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Служба занятости населения Тверской области перешла на дистанционный режим работы.

Для подтверждения статуса безработного жители могут обратиться в службу занятости через портал госуслуг, личный кабинет на интерактивном портале, по телефону, по электронной почте, по Skype.

Если возможности обратиться онлайн нет, то можно записаться на прием для личного посещения службы занятости.

Звонки принимаются на "горячей линии" Главного управления по труду и занятости населения Тверской области: 8(4822) 47-73-93.

ИСТОЧНИК KP.RU

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