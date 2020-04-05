Режим повышенной готовности в Тверской области из-за коронавируса: служба занятости населения перешла на дистанционную работу

5 Апр 2020 2020-04-05T10:26:13+03:00

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Служба занятости населения Тверской области перешла на дистанционный режим работы.

Для подтверждения статуса безработного жители могут обратиться в службу занятости через портал госуслуг, личный кабинет на интерактивном портале, по телефону, по электронной почте, по Skype.

Если возможности обратиться онлайн нет, то можно записаться на прием для личного посещения службы занятости.

Звонки принимаются на "горячей линии" Главного управления по труду и занятости населения Тверской области: 8(4822) 47-73-93.

ИСТОЧНИК KP.RU