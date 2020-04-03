Режим повышенной готовности в Тверской области из-за коронавируса: машины такси должны дезинфицироваться

3 Апр 2020 2020-04-03T17:09:57+03:00

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По информации регионального Министерства транспорта, организациям, осуществляющим таксомоторные перевозки, ещё в марте были направлены рекомендации Роспотребнадзора по дезинфекции машин, наличию в салоне дезсредств и масок для водителя (с учётом их своевременной замены).

Такси сегодня продолжают работать, как и другой общественный транспорт. Но вот пользоваться ли их услугами – решает каждый сам, так как проверить, насколько полно в конкретной машине соблюдаются санитарные правила, пассажир вряд ли сможет.

Однако, если вы сели в машину, в которой очевидно грязно, а водитель не может предъявить вам никаких доказательств, что дезинфекция проводилась, вы можете пожаловаться в Министерство транспорта Тверской области. Телефон отдела, в ведении которого находятся таксомоторные перевозки: 8 (4822) 77-70-78.

ИСТОЧНИК KP.RU