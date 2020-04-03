2020-04-03T13:29:43+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Тверской области: детские сады региона продлевают выходные

Будут работать дежурные группы
Ольга ТРОФИМОВА
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В детских садах продлевают выходныеВ детских садах продлевают выходныеФото: Мария ЛЕНЦ
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Детские сады Тверской области, в связи с продлением нерабочих дней до конца апреля, продлевают выходные.

Днем, 3 апреля, родителям начали поступать звонки из дошкольных учреждений. Воспитатели сообщают о продлении выходных до 30 апреля предварительно. Если ситуация с распространением заболевания изменится, то учреждения заработают раньше. Об открытии родителям обещают сообщить дополнительно.

Напомним, что для детей, чьи родители работают в структурах жизнеобеспечения, будут открыты дежурные группы.

О том, как составить заявление, куда его отнести и на другие вопросы по нахождению малыша в дежурной группе можно узнать на "горячей линии" администрации Твери по номеру: (4822) 34-45-42. Ежедневно с 9:00 до 17:00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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