2020-03-28T10:53:04+03:00
Коронавирус Covid-19

Родителей Твери проконсультируют, как оставить ребёнка в дежурной группе в детсаду

В администрации Твери работает «горячая линия»
Алина ПЕТРОВА
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В детсадах Твери будут работать дежурные группы. Фото: администрация ТвериВ детсадах Твери будут работать дежурные группы. Фото: администрация Твери
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Предстоящая неделя в стране нерабочая, закрыто все и вся - торговые центры, рестораны, кафе, фитнес-центры и пр. Это сделано в связи с неблагоприятной обстановкой по распространению коронавируса в России.

Однако, не все смогут остаться дома - некоторые по долгу службы вынуждены будут присутствовать на рабочих местах. Именно для таких работающих родителях организованы дежурные группы в детсадах Твери.

- В соответствии с приказом Министерства образования Тверской области от 27.03.2020 N 445/ПК "Об организации деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования в период с 30 марта по 3 апреля 2020 года", с 30.03.2020 по 03.04.2020 в дошкольных образовательных учреждениях города Твери будут функционировать дежурные группы по заявлениям родителей, являющихся работниками организаций, указанных в Указе Президента Российской Федерации от 25.03.2020 N 206 "Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней", - поясняют в администрации Твери.

Как составить заявление, куда его отнести и другие вопросы по нахождению малыша в дежурной группе разъяснят ежедневно с 9.00 до 17.00 на "горячей" линии по номеру: (4822) 34-45-42.

ИСТОЧНИК KP.RU

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