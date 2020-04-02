2020-04-02T23:35:28+03:00
Звезды

Тверская Горьковка рекомендует, что почитать во время самоизоляции

И подсказывает, как зарегистрироваться на электронном портале
Ирина ТАРАСОВА
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Читайте рекомендации и выбирайте книгу. Фото: библиотека им. Горького ТвериЧитайте рекомендации и выбирайте книгу. Фото: библиотека им. Горького Твери
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Тверская областная библиотека имени Горького продолжает проект "Получаем книги, не выходя из дома!

Цель которого - рассказывать о самых интересных книжных новинках и напомнить, на каком портале эти произведения можно прочитать. И все это, находясь дома.

В список рекомендованных книг вошли следующие:

- Александр Чудаков. «Ложится мгла на старые ступени», роман признанный лучшим русским романом первого десятилетия нового века решением жюри конкурса «Русский Букер».

- Дина Рубина. «При чем тут девочка?», сборник короткой прозы о детстве, юности и взрослении.

- Джек Кэнфилд. «Куриный бульон для души. 101 лучшая история». Маленькие истории исцелят душевные раны и укрепят дух, дадут вашим мечтам новые крылья и откроют секрет самого большого счастья – счастья делиться и любить. И др...

При этом сотрудники библиотеки обращаются к читателям:

- Мы не можем сейчас обеспечить вас печатными книгами, но у нас есть электронные! Добро пожаловать на бесплатный доступ к сервису электронных книг ЛитРес. Получить доступ к нему можно по ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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