2020-04-02T13:34:21+03:00
Общество

В Тверской области работодатель задолжал сотруднику 120 тысяч рублей

Возбуждено уголовное дело
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
Работник несколько месяцев не получал положенные выплатыРаботник несколько месяцев не получал положенные выплатыФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

Заволжским межрайонным следственным отделом г. Тверь СУ СК РФ по Тверской области возбуждено уголовное дело по факту невыплаты руководством организации своему работнику заработной платы (ч.2 ст.145.1 УК РФ).

По данным следствия, в период с 1 июня по 5 сентября 2019 года руководитель Общества по производству тканей, задолжал работнику по зарплате 120 тысяч рублей.

При этом известно, что финансовые возможности для этого имелись, но начальство руководствовалось личными интересами.

- Следователи проводят комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в пресс-службе регионального СКР.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Коронавирус в Тверской области: один из пяти заболевших - житель Торжка
Коронавирус в Тверской области: В медцентре исследовали пробы у 888 человек
В Твери пожарные спасли женщину из горящей квартиры
Школьники Твери вышьют на солдатских платках имена бойцов Красной Армии
Прокуратура помогла молодой матери получить пособие по беременности и родам
В Тверской области работодатель задолжал сотруднику 120 тысяч рублей
Жители Тверской области обокрали дачу пенсионерки
Выплаты жителям Тверской области Пенсионный Фонд будет продлевать без личных заявлений
В Тверской области собираются обустроить три площадки для вертолетов санавиации
Коронавирус в Тверской области, оперативные данные на 2 апреля 2020 года: в регионе не зафиксировано новых случаев заражения коронавирусом
Двое жителей Тверской области осуждены за хранение наркотиков
В детском саду Твери воспитатель оставила без помощи девочку со сломанной рукой
В двух районах Тверской области ввели карантин по бешенству
Коронавирус в Тверской области: в Твери заработала "горячая линия" психологической помощи для пенсионеров
В Тверской области дети войны впервые получат выплаты ко Дню Победы
Один человек погиб и четверо пострадали в ДТП в Тверской области
В Тверской области лучшим семьям заплатят приличные деньги
Коронавирус в Тверской области: главный парк Твери закрыли для горожан
На пожаре в Тверской области кроме погибшего мужчины нашли и останки женщины
Коронавирус в Тверской области: предприятия перестраиваются на шитьё масок
Склад огнестрельного оружия обнаружили полицейские в квартире жителя Твери
В детском саду Тверской области нашли некачественное сливочное масло
В последнюю неделю марта медики "скорой помощи" в Твери обслужили более 3500 вызовов
Минприроды Тверской области подвело итоги фотоконкурса на лучшую кормушку