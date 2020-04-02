В Тверской области работодатель задолжал сотруднику 120 тысяч рублей

2 Апр 2020 2020-04-02T13:34:21+03:00

Работник несколько месяцев не получал положенные выплаты Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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Заволжским межрайонным следственным отделом г. Тверь СУ СК РФ по Тверской области возбуждено уголовное дело по факту невыплаты руководством организации своему работнику заработной платы (ч.2 ст.145.1 УК РФ).

По данным следствия, в период с 1 июня по 5 сентября 2019 года руководитель Общества по производству тканей, задолжал работнику по зарплате 120 тысяч рублей.

При этом известно, что финансовые возможности для этого имелись, но начальство руководствовалось личными интересами.

- Следователи проводят комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в пресс-службе регионального СКР.

ИСТОЧНИК KP.RU