2020-04-02T12:12:32+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Тверской области, оперативные данные на 2 апреля 2020 года: в регионе не зафиксировано новых случаев заражения коронавирусом

Данные обнародовал Роспотребнадзор РФ
Ольга ТРОФИМОВА
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Новых случаев заболевания коронавирусом в Тверской области не выявленоНовых случаев заболевания коронавирусом в Тверской области не выявленоФото: Олег РУКАВИЦЫН
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Утром, 2 апреля, Роспотребнадзор РФ опубликовал официальную статистику подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией. По данным ведомства, в Тверской области новых заболевших нет.

Всего за прошедшие сутки в России подтвержден 771 случай коронавирусной инфекции COVID-19 в 29 регионах.

Напомним, что накануне в Верхневолжье пятый случай заражения коронавирусной инфекцией был выявлен у женщины. Пациентка изолирована. Лица, находившиеся с ней в контакте находятся под наблюдением медиков.

КСТАТИ

На личной странице в "Фейсбуке" главный врач ГБУЗ «Центр специализированных видов медицинской помощи им. В.П. Аваева» Каринэ Конюхова опубликовала пост, относительно коронавируса в Тверской области и сообщила, что 1 апреля лаборатория центра провела 269 исследований на коронавирус. Три из них дали положительный результат.

- Это ещё не значит, что люди заражены короновирусом, так как по всем правилам, исследование должна подтвердить референсная лаборатория Роспотребнадзора подтверждающими тестами, - уточнила Каринэ Конюхова.

Пост Каринэ Конюховой в "Фейсбук" Фото: скрин www.facebook.com/Каринэ Конюхова

Пост Каринэ Конюховой в "Фейсбук" Фото: скрин www.facebook.com/Каринэ Конюхова

ИСТОЧНИК KP.RU

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