2020-04-01T14:46:18+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Тверской области, последние новости на 1 апреля 2020 года: подтверждён пятый случай заражения

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Тверской области на 1 апреля
Алина ПЕТРОВА
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Если вы плохо себя чувствуете, не занимайтесь самолечением - вызывайте врача!Если вы плохо себя чувствуете, не занимайтесь самолечением - вызывайте врача!Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Пятый случай заражения коронавирусом подтверждён в Тверской области. Больной, состояние которого оценивается как стабильное, помещён на карантин. Такие данные приводит в своём официальном сообщении Роспотребнадзор РФ.

Напомним, до этого в Тверской области были зарегистрированы лишь четыре случая заражения Covid-19. Двое из заболевших, супружеская пара, уже прошли лечение в ЦРБ и были выписаны в минувшую субботу. По данным Роспотребнадзора число заболевших коронавирусом в стране продолжает расти. Диагностировано 2 777 случаев коронавирусной инфекции в 75 регионах. Выздоровели 190 человек.

С 17 марта в Тверской области действует режим повышенной готовности. Отменены все массовые, культурные, спортивные мероприятия, студенты и школьники переведены на дистанционный режим обучения, приостановлена работа развлекательных заведений и торговых точек, организаций общественного питания. Продолжают работу только продуктовые магазины, медицинские учреждения и аптеки, все службы жизнеобеспечения.

В 16 учреждениях здравоохранения региона создана госпитальная база для лечения пациентов с коронавирусом. Запланировано создание резервных коек: 795 – инфекционных,137 – реанимационных. Идет закупка дополнительного медицинского оборудования.

Тем временем, большинство жителей областного центра стараются соблюдать предписания властей и остаются дома. Это показывают специальные аналитические замеры Яндекс.

Однако, от фейковой информации в век интернета никто не застрахован. 31 марта в соцсетях и мессенджерах жителей Тверской области стала распространяться новая фейковая информация о распространении коронавируса на территории региона. В частности сообщалось, что по информации некоей школы милиции под видом санобработки от коронавируса происходит ограбление квартир. Власти региона в специальном сообщении призвали не верить недостоверной информации.

На базе Тверского комплексного центра социального обслуживания населения создан координационный центр с «горячей линией». По телефону (4822) 78-21-64 принимаются заявки от жителей региона старшего возраста, находящихся на самоизоляции, которые нуждаются в доставке на дом продуктов и лекарств.

Те, кто хочет поработать волонтерам и оказать помощь пожилым людям в это непростое время- могут это сделать. Для этого нужно зарегистрироваться в качестве добровольца акции «Мы вместе» через телефон «горячей линии» 8-800-200-34-11 или сайт мывместе2020.рф.

Власти региона предупреждают: все граждане, вернувшиеся из-за границы, должны соблюдать самоизоляцию в течение двух недель и сообщить о месте и датах их пребывания и возвращения в регион по телефону «горячей линии» 8-800-333-93-72 .

ИСТОЧНИК KP.RU

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