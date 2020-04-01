В Тверской области утвердили размер выплаты ко Дню Победы

1 Апр 2020 2020-04-01T21:05:03+03:00

Глава региона подчеркнул, что все выплаты должны быть осуществлены в апреле, без всяких заминок. Фото: ПТО

Все деньги гражданам, которым положены эти выплаты, переведут в течение апреля

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На заседании президиума областного правительства под председательством губернатора Игоря Рудени утвердили размер региональных выплат к 75-летию Победы ветеранам Великой Отечественной войны, блокадникам, узникам фашистских лагерей и детям войны.

Для ветеранов Великой Отечественной войны единовременная выплата ко Дню Победы составит 25 тыс. рублей. Это в 2,5 раза больше, чем было в прошлом году.

По поручению губернатора увеличены выплаты и другим категориям граждан, испытавшим тяготы и ужасы войны. В этом году с 10 тыс. рублей до 12 тыс. рублей увеличен размер выплаты для лиц, награждённых знаком «Жителю блокадного Ленинграда», бывшим несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей, вдовам погибших фронтовиков (речь о тех вдовах, которые не вступили в повторный брак).

Также впервые в 2020 году выплату в размере 3 тыс. рублей получат труженики тыла, вдовы умерших участников и инвалидов Великой Отечественной войны и люди, имеющие статус «дети войны». Последних в нашем регионе больше 77 тысяч человек.

В связи в эпидемиологической обстановкой все выплаты должны быть осуществлены уже в апреле.

ИСТОЧНИК KP.RU