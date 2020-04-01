Коронавирус в Тверской области: главный парк Твери закрыли для горожан

1 Апр 2020 2020-04-01T19:29:05+03:00

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В связи с режимом повышенной готовности, который с 17 марта действует на территории Тверской области, в Твери приостановил работу Городской сад.

Вход для посетителей ограничен до отмены особого распоряжения властей.

Напомним, текущая неделя в Тверской области, как и по всей стране, объявлена нерабочей. Закрыты заведения общепита, фитнес-клубы, спортивные учреждения, магазины непродовольственных товаров и др. Запрещено проведение массовых мероприятий и собраний с большим количеством людей.

1 апреля в Тверской облати был зарегистрирован пятый случай заболевания коронавирусной инфекцией.

ИСТОЧНИК KP.RU