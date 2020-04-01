Коронавирус в Тверской области: главный парк Твери закрыли для горожан
В связи с режимом повышенной готовности, который с 17 марта действует на территории Тверской области, в Твери приостановил работу Городской сад.
Вход для посетителей ограничен до отмены особого распоряжения властей.
Напомним, текущая неделя в Тверской области, как и по всей стране, объявлена нерабочей. Закрыты заведения общепита, фитнес-клубы, спортивные учреждения, магазины непродовольственных товаров и др. Запрещено проведение массовых мероприятий и собраний с большим количеством людей.
1 апреля в Тверской облати был зарегистрирован пятый случай заболевания коронавирусной инфекцией.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»