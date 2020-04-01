2020-04-01T19:14:46+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Тверской области: предприятия перестраиваются на шитьё масок

Об этом сообщает областное правительство
Александр ЖМУЛИН
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В Твери в аптеках маски найти трудно.В Твери в аптеках маски найти трудно.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Губернатор Игорь Руденя 1 апреля провел оперативное совещание по предупреждению распространения коронавируса COVID-2019 в Тверской области.

Игорь Руденя указал на то, что необходимо мобилизовать предприятия промышленности. В связи с этим министерству промышленности региона поручено проанализировать возможности местных производств по переходжу на выпуск средств индивидуальной защиты и дезинфекции.

Областное правительство при этом сообщает, что защитные повязки уже делают Тверская швейная фабрика, ЗАО «Тверские узоры», «Аэлита» (Вышний Волочек), ООО «Формула здоровья» (Тверь), ИП Нечаева Т.Е. (Конаково). Постоянные производства действуют на Кимрской фабрике имени Горького и «Гекса – нетканые материалы» в Торопецком районе. Сейчас эти два предприятия работают круглосуточно.

Подробнее о ситуации с масками в регионе читайте в материале «КП»-Тверь».

Также в Верхневорлжье властями поставлена задача наращивать объёмов лабораторных исследований тестов на коронавирус. Сейчас они проводятся на базе Центра гигиены и эпидемиологии и Центра им. В.П. Аваева. Также тест-системы для проведения исследований переданы медико-санитарной части №141 в Удомле и лаборатории Тверского государственного медуниверситета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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