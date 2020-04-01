На территории Тверской области производят более восьми миллионов медицинских масок в месяц, а в аптеках их нет

Медицинские маски из тверских аптек испарились практически одновременно с объявлением в мире пандемии новой коронавирусной инфекции. Этого незатейливого предмета индивидуальной защиты сегодня в Твери не сыскать днём с огнём. В аптеках стандартно отвечают, что масок нет у поставщиков. Перекупщики и интернет-магазины предлагают приобрести маски, стоившие когда-то в районе пяти рублей, от 35 до 100 рублей за штуку.

Как известно, спрос рождает предложение. А потому вдвойне непонятно, отчего исчез из продажи предмет, который потребитель сегодня с руками оторвёт. Ведь можно расширить выпуск или перепрофилировать пару производственных линий, как это обычно бывает, когда рынку срочно требуется товар, ставший на какое-то время очень популярным.

Эти вопросы «КП»-Тверь» задала директору Тверской швейной фабрики Дмитрию Гуменюку. Оказалось, что Тверская швейная фабрика как раз успела сориентироваться в ситуации и наладила выпуск медицинских масок.

- Мы уже шьём. И ожидаем ещё поставок необходимого оборудования, чтобы расширить производство. Пока отшиваем около пяти тысяч масок в день, - сообщил Дмитрий Гуменюк.

Но перепрофилировать свои мощности для выпуска масок сможет не каждое предприятие, считает Дмитрий Гуменюк. Производство медицинских масок требует обязательной сертификации. Сейчас процедуру сертификации можно пройти по упрощённой схеме, но некоторые технические нюансы доступны не каждому производственнику.

- Чаще всего требуется привлечь со стороны грамотного специалиста, чтобы пройти сертификацию, - говорит Дмитрий Гуменюк. – Плюс незаконченные заказы, карантинные меры и прочие факторы мешают.

Сегодня объём сшитых фабрикой масок покрывает объём взятых ею корпоративных заказов, поступающих из Твери. В аптеки швейная фабрика маски не поставляет.

- Мы рассчитываем, что уже в апреле проблема отсутствия масок в аптеках будет системно решена на федеральном уровне, - ответил Дмитрий Гуменюк на вопрос о сотрудничестве с аптечной сетью, добавив, что нынешние цены на маски слишком высоки для аптек: – Посчитать себестоимость одной маски довольно сложно, цены на сырьё постоянно растут. Но ниже двадцати рублей за маску себестоимость уже точно не может быть. Раньше это были всего три рубля.

В Тверской области есть и куда более крупное производство медицинских масок. В Торопце располагаются производственные мощности завода компании «Гекса – нетканые материалы». По официальной информации, примерно каждую четвёртую медицинскую маску, произведённую в России, выпускают именно там.

- Двести восемьдесят тысяч масок торопецкий филиал выпускает ежедневно. В месяц получается более восьми миллионов штук, - сообщил «КП»-Тверь» заместитель начальника отдела рекламы компании «Гекса – нетканые материалы» Олег Болотов.

Производство работает успешно, наращивает количество рабочих мест. По сравнению с прошлым годом завод вдвое увеличил объём выпуска продукции. Вопрос тот же – почему мы не видим медицинских масок торопецкого производства на прилавках тверских аптек?

- Весь произведённый объём медицинских масок мы отправляем в государственные медицинские учреждения в соответствии с госконтрактами, - пояснил Олег Болотов.

Ещё одно предприятие, успешно работающее на территории нашего региона и специализирующееся на выпуске медицинской продукции, - Фабрика имени Горького в Кимрах. В этом году она отмечает солидную дату – своё 95-летие. Девиз кимрского производителя – «Дышите чистым!». Но масок фабрика не выпускает.

- Мы производим респираторы, не маски! – отрезала по телефону сотрудница фабрики.

На вопрос, не планировало ли предприятие в нынешних условиях запустить линию по изготовлению медицинских масок, ответ удастся получить не ранее 6 апреля, когда на рабочее место вернётся руководитель предприятия.