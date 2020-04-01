В детском саду Тверской области нашли некачественное сливочное масло

1 Апр 2020 2020-04-01T18:58:15+03:00

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Инспектором отдела государственного ветеринарного надзора Управления Россельхознадзора по Тверской области в дошкольном образовательном учреждении Удомли была отобрана проба молочной продукции.

Образцы направили на экспертизу в Тверскую межобластную ветлабораторию, специалисты которой установили, что в пробе продукции масла сладкосливочного «Крестьянское» 72,5%, произведенного в Московской области, обнаружены растительные масла и жиры на растительной основе (бета-ситостерин, кампестерин, стигмастерин), что является нарушением требований Технического регламента Таможенного союза.

Управлением Россельхознадзора по Тверской области принимаются меры по недопущению оборота некачественной продукции в рамках полномочий и в соответствии с законодательством РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU