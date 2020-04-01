В детском саду Тверской области нашли некачественное сливочное масло
Инспектором отдела государственного ветеринарного надзора Управления Россельхознадзора по Тверской области в дошкольном образовательном учреждении Удомли была отобрана проба молочной продукции.
Образцы направили на экспертизу в Тверскую межобластную ветлабораторию, специалисты которой установили, что в пробе продукции масла сладкосливочного «Крестьянское» 72,5%, произведенного в Московской области, обнаружены растительные масла и жиры на растительной основе (бета-ситостерин, кампестерин, стигмастерин), что является нарушением требований Технического регламента Таможенного союза.
Управлением Россельхознадзора по Тверской области принимаются меры по недопущению оборота некачественной продукции в рамках полномочий и в соответствии с законодательством РФ.
ИСТОЧНИК KP.RU