Коронавирус в Тверской области: в Минсоцзащиты заработала "горячая линия" по доставке продуктов и лекарств пенсионерам

1 Апр 2020 2020-04-01T13:08:55+03:00

В Тверской области продукты и лекарства пенсионерам доставят волонтеры Фото: администрация Твери (скрин)

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На базе Тверского комплексного центра социального обслуживания населения заработал координационный центр с "горячей линией", позвонив на которую пожилые жители региона могут заказать доставку продуктов и лекарств на дом.

Заявки принимаются по телефону: 8(4822) 78-21-64.

Вместе с тем, Тверская область принимает участие в акции "Мы вместе!", в рамках которой добровольцы помогают старикам с продуктами и другими товарами.

Особое внимание уделено одиноким пенсионерам, инвалидам, ветеранам Великой Отечественной войны.

Заказ можно оформить по телефону: 8-800-200-34-11.

Для регистрации заявки необходимо сообщить оператору свои инициалы, адрес проживания и телефон для связи.

ИСТОЧНИК KP.RU