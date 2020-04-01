Коронавирус в Тверской области: в Минсоцзащиты заработала "горячая линия" по доставке продуктов и лекарств пенсионерам
На базе Тверского комплексного центра социального обслуживания населения заработал координационный центр с "горячей линией", позвонив на которую пожилые жители региона могут заказать доставку продуктов и лекарств на дом.
Заявки принимаются по телефону: 8(4822) 78-21-64.
Вместе с тем, Тверская область принимает участие в акции "Мы вместе!", в рамках которой добровольцы помогают старикам с продуктами и другими товарами.
Особое внимание уделено одиноким пенсионерам, инвалидам, ветеранам Великой Отечественной войны.
Заказ можно оформить по телефону: 8-800-200-34-11.
Для регистрации заявки необходимо сообщить оператору свои инициалы, адрес проживания и телефон для связи.
ИСТОЧНИК KP.RU
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