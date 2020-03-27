Коронавирус в Тверской области: Как связаться с волонтёрами, которые привозят пенсионерам лекарства и продукты

Следующая неделя, с 30 марта по 5 апреля, в Тверской области, как и по всей стране, объявлена нерабочей. Закрываются спортивные центры, школы, детские сады и другие предприятия, развлекательные учреждения. В регионе объявлен режим повышенной готовности.

Жителям советуют воздержаться от лишних передвижений по улицам и походам по магазинам. Особые рекомендации предусмотрены для людей старше 65 лет, которые находятся на карантине. По показаниям медицинских служб старики относятся к группе высокого риска – именно в преклонном возрасте заболевание коронавирусной инфекцией протекает особенно тяжело.

Чтобы обезопасить пожилых людей и максимально сократить их пребывание в общественных местах и контакты с посторонними, в России, и в Тверской области в частности, начали работу волонтерские штабы для помощи пожилым людям.

В рамках акции "Мы вместе!" добровольцы доставят продукты, лекарства и медицинские препараты, окажут консультационную и психологическую поддержку.

Особое внимание уделено одиноким старикам, инвалидам, ветеранам Великой Отечественной войны.

КАК ПОЛУЧИТЬ ПОМОЩЬ

Если некому помочь и необходима помощь волонтера, позвоните на "горячую линию по оказанию помощи пожилым и маломобильным гражданам" по телефону: 8-800-200-34-11.

Для оформления заявки сообщите оператору свои инициалы, адрес проживания и телефон для связи.

Сроки доставки в зависимости от отдаленности населенного пункта составляют 2-3 дня.

Отслеживайте заказ по номеру заявки, который назовет оператор. По нему же можно проверить волонтера: настоящий доброволец должен его назвать. Остерегайтесь мошенников!

Помощь волонтеры оказывают бесплатно. Оплатить (наличными или онлайн переводом через мобильный банк) необходимо только заказанные товары или медикаменты по кассовому чеку.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Все волонтеры строго соблюдают меры профилактики против коронавируса и посещают подопечных в защитных масках и перчатках.

По желанию заказчика заранее оплаченные товары доброволец может доставить бесконтактным способ (оставить у двери).

Не забывайте о собственных мерах безопасности и гигиене.

КАК СТАТЬ ВОЛОНТЕРОМ

Стать волонтером может любой житель нашей страны старше 18 лет, не имеющий признаков ОРВИ и хронических заболеваний лёгких, или любая организация.

Для регистрации необходимо зайти на сайт-агрегатор и пройти несколько простых шагов авторизации.

Кликая на кнопку "Стать волонтёром", вы попадаете на сайт DOBRO.RU, далее - выбираете свой регион и регистрируетесь.

Волонтерский центр в Твери расположен на базе общественной приёмной партии "Единая Россия", на ул. Вагжанова, д. 7, каб. 110.

Телефон единой федеральной «горячей линии»: 8 (800) 200-34-11.

Будьте здоровы!