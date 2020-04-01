Детской больнице Твери подарили краниотом

1 Апр 2020 2020-04-01T11:35:07+03:00

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У нейрохирургического отделения Детской областной клинической больницы в Твери появилось новое оборудование для вскрытия черепа при проведении операций на мозге – краниотом.

Его больнице подарил передал благотворительный фонд «Надежда». Это не первый подарок для ДОКБ. В январе для медучреждения также приобрели хирургические инструменты.

Применение краниотома помогает значительно уменьшить время операций на головном мозге.

Добавим, что на прошлой неделе Правительство РФ распорядилось выделить из федерального бюджета свыше 5 млрд рублей на строительство нового комплекса детской областной больницы в Твери. Исполнителем контракта станет ООО «РТ-СоцСтрой» – дочерняя компания госкорпорации «Ростех».

– Уверен, что такая компания как «Ростех», имея свои ресурсы, сможет нам построить этот объект. В проекте новой ДОКБ заложены современные технологии и оборудование, будет создан единый кластер с перинатальным центром, – высказался по этому поводу губернатор Игорь Руденя.

ИСТОЧНИК KP.RU