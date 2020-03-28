2020-03-28T12:15:45+03:00
Здоровье

На строительство Тверской Детской областной больницы выделят свыше 5 млрд рублей

Правительство РФ подписано распоряжение о строительстве
Ирина ТАРАСОВА
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Проект комплекса новой детской областной больницы. Фото: ПТОПроект комплекса новой детской областной больницы. Фото: ПТО
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В деле строительства Детской областной больницы в Твери появились новости. 28 марта стало известно, что Правительство РФ подписано распоряжение, в котором уточняется, что из федерального бюджета будет выделено свыше 5 млрд рублей. Документ подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин. Контракт заключен на срок до 31 декабря 2021 года.

- Данные средства пойдут на выполнение работ по архитектурно- строительному проектированию, инженерным изысканиям, строительству и вводу в эксплуатацию объекта, а также на закупку необходимого медицинского и другого оборудования, - комментируют в пресс-службе правительства Тверской области. - Предполагается также софинансирование проекта и со стороны областного бюджета.

Отметим, что единственным исполнителем контракта станет ООО «РТ-СоцСтрой» – дочерняя компания государственной корпорации «Ростех».

Напомним, вопрос о возведении нового медицинского объекта в Твери стал главным во время встречи губернатора Тверской области с президентом России. Рабочая поездка состоялась в марте прошлого года, и еще тогда глава государства велел выделить дополнительные средства на строительство ДОКБ в Твери.

- В проекте новой больницы заложены современные технологии и оборудование, будет создан единый кластер с перинатальным центром. Уверен, его реализация даст возможность улучшить качество детского здравоохранения в регионе», – считает губернатор Игорь Руденя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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