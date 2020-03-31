Фальшивой пятитысячной купюрой расплатился с доставщиком пиццы в Твери юный столичный гость

31 Март 2020 2020-03-31T23:06:41+03:00

Он и его подельник задержаны

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Некий молодой человек в Твери заказал доставку пиццы. С курьером он расплатился во дворе дома, вручив доставщику пятитысячную купюру. При детальном рассмотрении купюра показалась подозрительной. Об этом заведение общепита, где было заказано итальянское блюдо, и сообщило сотрудникам полиции.

Оперативники выехали на место происшествия, просмотрели записи с камер видеонаблюдения, которые как нельзя кстати были на одном из жилых домов, опросили свидетелей. Личность подозреваемого удалось установить. Им оказался 19-летний житель Москвы. Злоумышленник был доставлен в отдел полиции.

- В результате обыска в арендованной подозреваемым квартире, полицейские обнаружили и изъяли еще 13 купюр номиналом 5 000 рублей, вызывающих сомнение в подлинности, - сообщает пресс-служба Управления МВД по Тверской области.

Экспертиза подтвердила: изъятые купюры - фальшивка. Кроме того, выяснилось, что у молодого человека был подельник - его ровесник, житель Московской области. Второй подозреваемый также был доставлен в полицию.

Сейчас установлена причастность молодых людей еще к трём аналогичным преступлениям. Как сообщили сами столичные гости, в сетевых магазинах Твери они покупали продукты и расплачивались такими же пятитысячными купюрами.

Возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 186 Уголовного кодекса Российской Федерации «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг». Парням может грозить до 8 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU