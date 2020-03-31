Коронавирус в Тверской области: два новых фейка о распространении коронавируса опровергли в Тверской области

31 Март 2020 2020-03-31T20:15:15+03:00

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31 марта в соцсетях и мессенджерах жителей Тверской области стала распространяться новая фейковая информация о распространении коронавируса на территории региона.

В частности сообщалось, что по информации некоей школы милиции под видом санобработки от коронавируса происходит ограбление квартир.

- Данная информация является недостоверной, - сообщает официальная группа в соцсети о коронавирусе в Тверской области.

Очередной фейк из соцсети Фото: vk.com/coronavirus_tverreg

Тем не менее, полиция призывает граждан проявить бдительность, ведь злоумышленники могут использовать разные способы кражи денег и имущества.

Еще одни фейк, который также опровергли местные власти, касается статистики заболевших коронавирусом в регионе.

"В коридорах областной клинической больницы лежат больные коронавирусной инфекцией", - сообщали неизвестные пользователи соцсетей и опровергали официальную статистику заболеваемости.

- Распространяемое сообщение не соответствует действительности, оно направлено на нагнетание ситуации вокруг коронавирусной инфекции, - сообщили власти.

Очередной фейк из соцсети Фото: vk.com/coronavirus_tverreg

Обращаем внимание, что по официальным данным на 31 марта, в Тверской области подтверждены четыре случая заражения коронавирусной инфекцией. Один из них зарегистрирован 30 марта у жителя, прибывшего из заграницы.

27 марта двое жителей благополучно завершили лечение и были выписаны из больницы.

В регионе продолжает действовать режим повышенной готовности из-за коронавируса. Введен ряд ограничений.

ИСТОЧНИК KP.RU