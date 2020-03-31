Игорь Руденя поручил проработать вопрос увеличения числа лабораторных исследований тестов на коронавирус в Тверской области
Губернатор Игорь Руденя по видеосвязи принял участие в заседании рабочей группы Государственного совета РФ по противодействию распространению коронавируса COVID-19. Его сегодня, 31 марта, провёл мэр Москвы Сергей Собянин.
Участники в частности обсудили вопрос проведения лабораторных исследований. Сегодня в стране идёт наработка новых тест-систем.
По итогам заседания Игорь Руденя поручил рассмотреть вопрос об увеличении в Тверской области количества проводимых лабораторных исследований тестов на коронавирус. Как сообщает областное правительство, пока в регионе действуют две лаборатории в Твери – в Центре гигиены и эпидемиологии и в Центре специализированных видов помощи им. В.П. Аваева. Исследования там проводятся исключительно по показаниям медиков.
По информации Роспотребнадзора в нашем регионе зафиксировано четыре случая заболевания COVID-19. При этом два человека уже выздоровели.
ИСТОЧНИК KP.RU
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