2020-03-31T17:03:33+03:00
Коронавирус Covid-19

Игорь Руденя поручил проработать вопрос увеличения числа лабораторных исследований тестов на коронавирус в Тверской области

В настоящее время их проводят в двух медучреждениях региона
Александр ЖМУЛИН
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Игорь Руденя принял участие в заседании рабочей группы Государственного совета РФ по видеосвязи. Фото: ПТОИгорь Руденя принял участие в заседании рабочей группы Государственного совета РФ по видеосвязи. Фото: ПТО
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Губернатор Игорь Руденя по видеосвязи принял участие в заседании рабочей группы Государственного совета РФ по противодействию распространению коронавируса COVID-19. Его сегодня, 31 марта, провёл мэр Москвы Сергей Собянин.

Участники в частности обсудили вопрос проведения лабораторных исследований. Сегодня в стране идёт наработка новых тест-систем.

По итогам заседания Игорь Руденя поручил рассмотреть вопрос об увеличении в Тверской области количества проводимых лабораторных исследований тестов на коронавирус. Как сообщает областное правительство, пока в регионе действуют две лаборатории в Твери – в Центре гигиены и эпидемиологии и в Центре специализированных видов помощи им. В.П. Аваева. Исследования там проводятся исключительно по показаниям медиков.

По информации Роспотребнадзора в нашем регионе зафиксировано четыре случая заболевания COVID-19. При этом два человека уже выздоровели.

ИСТОЧНИК KP.RU

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