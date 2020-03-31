Коронавирус в Тверской области, последние новости на 31 марта 2020 года: новых случаев заболевания в регионе не зафиксировано

31 Март 2020 2020-03-31T12:53:28+03:00

Новых случаев коронавируса в Тверской области не зафиксировано Фото: Алиса ЦАРИГОРОДЦЕВА

Изменить размер текста: A A

Около полудня, 31 марта, Роспотребнадзор РФ обнародовал данные о новых случаях заболевания коронавирусом. Тверской области в списке нет.

Напомним, всего в Тверской области было зафиксировано четыре случая заражения коронавирусом. Об одном из заболевших стало известно 30 марта. Гражданин вернулся из заграницы. Его изолировали. Состояние пациента удовлетворительное.

Лица, находившиеся с ним в контакте, находятся под наблюдением медиков.

Всего, по данным Роспотребнадзора, за последние сутки в России подтверждено 500 случаев коронавирусной инфекции в 24 регионах.

ИСТОЧНИК KP.RU