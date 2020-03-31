Коронавирус в Тверской области, последние новости на 31 марта 2020 года: новых случаев заболевания в регионе не зафиксировано
Около полудня, 31 марта, Роспотребнадзор РФ обнародовал данные о новых случаях заболевания коронавирусом. Тверской области в списке нет.
Напомним, всего в Тверской области было зафиксировано четыре случая заражения коронавирусом. Об одном из заболевших стало известно 30 марта. Гражданин вернулся из заграницы. Его изолировали. Состояние пациента удовлетворительное.
Лица, находившиеся с ним в контакте, находятся под наблюдением медиков.
Всего, по данным Роспотребнадзора, за последние сутки в России подтверждено 500 случаев коронавирусной инфекции в 24 регионах.
ИСТОЧНИК KP.RU
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