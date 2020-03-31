2020-03-31T12:53:28+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Тверской области, последние новости на 31 марта 2020 года: новых случаев заболевания в регионе не зафиксировано

Данные опубликовал Роспотребнадзор РФ
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
Новых случаев коронавируса в Тверской области не зафиксированоНовых случаев коронавируса в Тверской области не зафиксированоФото: Алиса ЦАРИГОРОДЦЕВА
Изменить размер текста:

Около полудня, 31 марта, Роспотребнадзор РФ обнародовал данные о новых случаях заболевания коронавирусом. Тверской области в списке нет.

Напомним, всего в Тверской области было зафиксировано четыре случая заражения коронавирусом. Об одном из заболевших стало известно 30 марта. Гражданин вернулся из заграницы. Его изолировали. Состояние пациента удовлетворительное.

Лица, находившиеся с ним в контакте, находятся под наблюдением медиков.

Всего, по данным Роспотребнадзора, за последние сутки в России подтверждено 500 случаев коронавирусной инфекции в 24 регионах.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Невсхожими семенами торговали на рынках в Тверской области
Запрет на весеннюю охоту в Тверской области продлили до 31 мая
Тверская область переходит на особый противопожарный режим
Тверской центр «Мой бизнес» ждёт предложений предпринимателей по поддержке бизнеса
Коронавирус в Тверской области, последние новости на 31 марта 2020 года: новых случаев заболевания в регионе не зафиксировано
Сайт по продаже редких рыб заблокировали в Тверской области
В Тверской области водитель на авто без прав врезался в дерево
Водитель на "КамАзе" насмерть сбил пешехода в Тверской области
В Твери грабитель отнял телефон у собутыльника
В Тверской области будут судить женщину, которая умышленно сбила мужчину на автомобиле
До микрорайона "Радужный" в Твери запустили два новых автобусных маршрута
На онлайн-концерт 10 лет «No Inifference» приглашает Тверская филармония
В семи муниципалитетах Тверской области прошли проверки автобусов
В Тверской области мужчина угнал мопед из сарая своей знакомой
Прокуратура защитила права работника больницы в Тверской области
Тверские медики-депутаты призывают жителей региона сидеть дома