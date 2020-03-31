2020-03-31T13:12:19+03:00
Общество

Тверской центр «Мой бизнес» ждёт предложений предпринимателей по поддержке бизнеса

Это связано с эпидемиологическуой ситуацией
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Все ранее действовавшие виды господдержки также по-прежнему доступны в Центре «Мой бизнес», но в дистанционном режиме. Фото: ПТОВсе ранее действовавшие виды господдержки также по-прежнему доступны в Центре «Мой бизнес», но в дистанционном режиме. Фото: ПТО
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Губернатор Игорь Руденя с учётом мнения представителей бизнеса региона утвердил комплекс мер по обеспечению устойчивого экономического развития региона в сложившейся эпидемиологической ситуации. Центр « Мой бизнес» при этом продолжает приём предложений от предпринимателей.

Сегодня это очень актуально. Как подчеркнул губернатор, в непростых условиях важно сохранить экономику, помогать бизнесу решать насущные задачи.

Актуальную информацию о поддержке бизнеса можно узнать по ссылке https://mybusiness69.ru/economy_growth.

Все ранее действовавшие виды господдержки также по-прежнему доступны в центре «Мой бизнес», но в дистанционном режиме. Подать заявку и получить консультацию можно на сайте центра и по телефону 8-800-200-11-69. По этому же номеру принимаются предложения по разработке дополнительных мер.

ИСТОЧНИК KP.RU

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