Сайт по продаже редких рыб заблокировали в Тверской области

31 Март 2020 2020-03-31T11:26:34+03:00

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Прокуратура Кувшиновского района Тверской области в ходе мониторинга сети интернет обнаружила ресурс с информацией о продаже дистанционным способом стерляди, которая включена в Красную книгу Российской Федерации.

Доступ к ресурсу осуществлялся в свободной форме, без регистрации. Приобрести рыбу мог любой желающий.

Прокуратура обратилась в суд с требованием о признании информации запрещенной к распространению на территории Российской Федерации.

Судом требования прокурора удовлетворены. Доступ к странице заблокирован.

ИСТОЧНИК KP.RU