Сайт по продаже редких рыб заблокировали в Тверской области
Нарушения выявила прокуратура
Суд заблокировал сайты по продаже редких рыб Фото: архив "КП"
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Прокуратура Кувшиновского района Тверской области в ходе мониторинга сети интернет обнаружила ресурс с информацией о продаже дистанционным способом стерляди, которая включена в Красную книгу Российской Федерации.
Доступ к ресурсу осуществлялся в свободной форме, без регистрации. Приобрести рыбу мог любой желающий.
Прокуратура обратилась в суд с требованием о признании информации запрещенной к распространению на территории Российской Федерации.
Судом требования прокурора удовлетворены. Доступ к странице заблокирован.
ИСТОЧНИК KP.RU