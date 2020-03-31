2020-03-31T09:06:16+03:00
Общество

До микрорайона "Радужный" в Твери запустили два новых автобусных маршрута

Они начали курсировать с 31 марта
Ольга ТРОФИМОВА
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Новые автобусы вышли еще на два маршрутаНовые автобусы вышли еще на два маршрутаФото: Виктория ТУШКОВА
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Утром, 31 марта, в Твери, в рамках новой модели пассажирских перевозок, были запущены два автобусных маршрута.

Совершенно новый маршрут №44: "Торговый центр "Метро" - микрорайон "Радужный" обслуживают семь машин среднего класса по будням и три машины - в выходные дни.

На маршрут №56 "Бульвар Цанова – Микрорайон "Радужный" вышли восемь машин большого класса, по ыходным их будет семь. Об этом сообщает "Транспорт Верхневолжья".

Напомним, что накануне, 30 марта, в областной столице заработали сразу четыре маршрута: №45 "Улица Зелёная – Калининская ЦРБ", №30 "Завод Центросвар - улица Левитана", №222 "Железнодорожный вокзал – Лебедево", а также сезонный маршрут №222к "Пролетарка – Лебедево".

В настоящее время новые синие автобусы работают на 67 маршрутах.

В преиод с 30 марта по 3 апреля, во время нерабочей недели, весь транспорт будет ходить по графику выходного дня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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