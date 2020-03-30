Прокуратура защитила права работника больницы в Тверской области

30 Март 2020 2020-03-30T21:58:13+03:00

Ему не доплатили за подработку на другой должности

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В прокуратуру Молоковского района обратился работник Молоковской ЦРБ с жалобой на нарушение трудового законодательства.

Установлено, что заявитель, работая поваром в медицинском учреждении, помимо своих обязанностей, в выходные и праздничные дни выполнял обязанности кухонного рабочего.

При этом дополнительных трудовых соглашений больница с работником не заключала и оплату не устанавливала.

Прокуратурой главному врачу медицинского учреждения внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено, выявленные нарушения устранены.

В отношении учреждения и его руководителя возбуждены дела об административном правонарушении, виновным лицам вынесены предупреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU