Прокуратура защитила права работника больницы в Тверской области
В прокуратуру Молоковского района обратился работник Молоковской ЦРБ с жалобой на нарушение трудового законодательства.
Установлено, что заявитель, работая поваром в медицинском учреждении, помимо своих обязанностей, в выходные и праздничные дни выполнял обязанности кухонного рабочего.
При этом дополнительных трудовых соглашений больница с работником не заключала и оплату не устанавливала.
Прокуратурой главному врачу медицинского учреждения внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено, выявленные нарушения устранены.
В отношении учреждения и его руководителя возбуждены дела об административном правонарушении, виновным лицам вынесены предупреждения.
ИСТОЧНИК KP.RU