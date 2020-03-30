Тверской ТЮЗ запустил онлайн-проект "Сказки нашего театра"

30 Март 2020 2020-03-30T20:52:51+03:00

Изменить размер текста: A A

30 марта Тверской театр юного зрителя запустил новый онлайн-проект - "Сказки нашего театра".

- Друзья! Сказочный мир театра – страна реальных фантазий и доброй сказки, игра вымысла и реальности, красок и света, слов, музыки и загадочных звуков. Мы представляем вам наш новый онлайн-проект - "Сказки нашего театра"! В нём будут представлены аудио- и видеоверсии различных сказок в исполнении наших артистов, - рассказывает руководство ТЮЗа на своей страничке Вконтакте.

Первую аудио-сказку "Волшебная водица" исполнила актриса Надежда Мороз.

Вторую, "Легенду о сотворении человека", - заслуженный индеец театра Иван Иванов.

Посмотреть их можно здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU