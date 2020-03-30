Тверской ТЮЗ запустил онлайн-проект "Сказки нашего театра"
30 марта Тверской театр юного зрителя запустил новый онлайн-проект - "Сказки нашего театра".
- Друзья! Сказочный мир театра – страна реальных фантазий и доброй сказки, игра вымысла и реальности, красок и света, слов, музыки и загадочных звуков. Мы представляем вам наш новый онлайн-проект - "Сказки нашего театра"! В нём будут представлены аудио- и видеоверсии различных сказок в исполнении наших артистов, - рассказывает руководство ТЮЗа на своей страничке Вконтакте.
Первую аудио-сказку "Волшебная водица" исполнила актриса Надежда Мороз.
Вторую, "Легенду о сотворении человека", - заслуженный индеец театра Иван Иванов.
Посмотреть их можно здесь.
ИСТОЧНИК KP.RU