Танцующий Дождь: Актер Тверского ТЮЗа Иван Иванов отмечает юбилей

Мое знакомство с Иваном Ивановым произошло случайно в далеком 1996 году. Он - молодой актер тверского ТЮЗа, я - студентка филфака, страстно увлеченная этнической музыкой мира, в том числе индейской. Видимо, это и подкупило тогда Ивана, и он поделился самым сокровенным, рассказал о своем увлечении индейской культурой и показал костюм, который делал своими руками. Перья, мелкий пестрый бисер, загадочная символика...

Помню, что была не то что удивлена, а просто поражена увиденным. Это уважение и восхищение так и осталось на годы где-то глубоко в душе и всегда вспыхивало, когда я видела Ивана, уже состоявшегося актера, на сцене тверского ТЮЗа.

27 февраля артисту исполнилось 50. Красивая дата красивого человека. И, спустя годы, с таким же богатым и удивительным внутренним миром. В день рождения звоню ему, чтобы поздравить, но он вдруг сразу смущается и извиняется:

- За теплые слова спасибо. Но я не очень интересный собеседник и очень закрытый человек, вряд ли что-то получится... Извините, если что не так.

Вы бы поверили таким словам? Я - нет. А потому об Иване Иванове в юбилейный день расскажут его друзья и коллеги по театральному цеху.

Фото: из архива Андрея Иванова

Юрий Теплов, Улыбающийся Гризли, близкий друг, деливший в походах с ним типи на двоих (типи – индейское жилище - Ред.)

- Ванюшка (Ивана Юрий называет именно так - ласково и с большой теплотой - Ред.) как-то неожиданно стал взрослым.... Мы с ним знакомы, наверное, с 1990 года, всю жизнь почти. Он - человек-душа, очень светлый, поэтому, вероятно, и несколько закрытый. А как иначе?.. За что бы он ни брался в жизни, он отдается этому полностью. Даже обложку для книги будет делать так, что от восторга дышать невозможно. С большой любовью и красотой. И он такой во всем.

Увлекаться культурой индейцев он начал еще до армии, а после интерес сохранился. Чуть позже шаман Анандага, что значит "Открывающий двери", дал ему сакральное имя - Дождь. Весь этот индейский мир - для него не увлечение. Это его жизнь. Это его дух. Дождичек... Он не любит, когда его называют этим именем, но я, когда волнуюсь, только так и могу говорить. Для него просто это очень интимно и свято… И он не хочет, чтобы это имя часто произносили вслух.

Мало, кто знает, но у Ванечки есть большой сборник стихов. О чем стихи? О людях, о душе, о жизни. Пару из них он даже на музыку положил.

А еще немногие знают, что он написал сумасшедшую книгу об истории Северной Америки. Рождалось она тяжело в течение многих лет. Чтобы выпустить пилотный проект, он экономил на обедах и хлебе. Но в последний момент рухнул рубль... И книгу издать не удалось. Наверное, это его угнетает до сих пор. Потому что была проделана колоссальная научная и этнографическая работа. И она для него очень много значила...

Дождичку я бы пожелал душевного мира, успехов его Детской театральной студии. Для него это важно. А еще, чтобы дочки его, замечательные творения чудесного волшебника, были всегда рядом с ним и здоровы. А он действительно волшебник. Не из нашего мира. На этой планете он как кусок света - доброты, целеустремленности и широчайшей души. Индеец, воин, исполнитель боевых танцев.. Который танцует так, как будто не касается земли. Он словно прошел сквозь века, чтобы оказаться здесь, в это время и рядом с нами. Наверное с какой-то целью...

Ваня словно прошел сквозь века, чтобы оказаться здесь, в это время и рядом с нами. Фото: из архива Андрея Иванова

Андрей Иванов, Заслуженный артист России, актер тверского ТЮЗа

- Для меня Ваня всегда был, как брат. Мы с ним сблизились в 1994 году, когда я устроился в наш театр после армии. Даже если происходят какие-то жизненные перипетии, то мы всегда рады друг другу, когда встречаемся. Кстати, скажу о личном: именно благодаря Ване я познакомился со своей женой Мариной, с которой мы уже 26 лет вместе. И у нас растет замечательный сын.

Если говорить о профессионализме, то я считаю, что Иван - очень тонкий и хороший артист, но, может быть, в чем-то недооцененный. Я уверен, что если поработать с хорошим режиссером, то может быть потрясающий результат. Он всегда в творчестве, и индейская тема не дает ему унывать. Он преподает детям в ДК «Пролетарка», ставит с ними спектакли.

То, что Ваня уникальный человек, это действительно так. Он настоящий интеллигент не по внешним признакам, а по своим убеждениям. Например, от него никогда не услышишь матерного слова. А еще он очень открыт всем - людям и миру в целом. Когда мы впервые встретились, то после 5 минут общения возникло ощущение, что я с ним знаком лет 20.

Это человек, который сразу располагает к себе, человек без второго плана, обычно присущего людям творческих профессий. Он принимает тебя таким, какой ты есть. Кстати, одно время мы с ним вместе тусовались в общежитии, и это были самые лучшие годы. Я очень рад, что он встретился на моем пути. Сейчас такие люди – очень большая редкость.

Иван Иванов и Андрей Иванов. Фото: из архива Андрея Иванова

Александр Евдокимов, Заслуженный артист России, актер тверского ТЮЗа

Ваня - артист неторопливый, вдумчивый. Не спринтер, а стайер. Он долго к материалу примеривается, но зато потом получается всегда замечательно. Очень важно, что он живой артист!

Пожелать я хочу ему здоровья, чтобы оно было, и много ролей на радость тверскому зрителю и коллегам по театру.

Сергей Зюзин, актер тверского ТЮЗа

- Ваня - очень интересный, своеобразный и добрый человек. А как актер - любопытный и нестандартный. И это здорово. Я вообще считаю, что артисты должны быть нестандартными. Я не очень долго с ним работал, но тем не менее это всегда было интересно. Я бы пожелал ему в жизни - любви! А в театре - достойных работ и побольше. Он совершенно не выглядит на свои 50 лет. Так что еще и мальчуганов поиграет!

Надежда Мороз, актриса тверского ТЮЗа

- Если верить в перерождения, то я думаю, что он - вождь. Ваня как будто сам из какого-то древнего племени. Причем даже в деталях. Кроме того, он очень добрый, тонкий и благородный человек.

Он очень талантлив, сам делает костюмы, например, для спектакля «Прыгучий мышонок», прекрасно танцует индейские танцы и научил этому всех актеров ТЮЗа. Но в жизни он очень скромный. Что, наверное, зря.

Хотелось бы пожелать ему новых ролей в театре и в кино. А еще - чтобы его книга все-таки вышла в свет.

P.S. И все-таки на один мой вопрос Иван ответил.

- Как по-индейски звучит «счастье» и «радость»?

- Счастье, радость и вообще «все хорошо» на одном из индейских языков звучит как «ваштэ» (улыбается).

- Иван, я желаю, чтобы у вас все было «ваштэ»! И вас окружали те люди, которых любите вы и которые любят вас!

- Спасибо вам большое!

В спектакле ТЮЗа. Фото: Тверской ТЮЗ