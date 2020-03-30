Тело мертвого мужчины обнаружили в канаве рядом с деревней в Кимрском районе Тверской области

30 Март 2020 2020-03-30T19:05:14+03:00

Тело мужчины нашли в канаве Фото: СУ СК РФ по Тверской области

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Следователи следственного отдела СУ СК РФ по Тверской области начали проведение доследственной проверки по факту смерти 30-летнего мужчины, тело которого было обнаружено в Кимрском районе 29 марта.

Труп нашли в канаве, недалеко от деревни Мануково.

Ранее, по факту его безвестного исчезновения следственным отделом регионального СК проводилась доследственная проверка.

- Точная причина смерти мужчины будет установлена в ходе судебно-медицинской экспертизы. По итогам проверки следователь примет процессуальное решение, - сообщили в пресс-службе ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU