Тело мертвого мужчины обнаружили в канаве рядом с деревней в Кимрском районе Тверской области
Следователи проводят проверку
Тело мужчины нашли в канаве Фото: СУ СК РФ по Тверской области
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Следователи следственного отдела СУ СК РФ по Тверской области начали проведение доследственной проверки по факту смерти 30-летнего мужчины, тело которого было обнаружено в Кимрском районе 29 марта.
Труп нашли в канаве, недалеко от деревни Мануково.
Ранее, по факту его безвестного исчезновения следственным отделом регионального СК проводилась доследственная проверка.
- Точная причина смерти мужчины будет установлена в ходе судебно-медицинской экспертизы. По итогам проверки следователь примет процессуальное решение, - сообщили в пресс-службе ведомства.
ИСТОЧНИК KP.RU