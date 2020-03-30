2020-03-30T18:38:57+03:00
Общество

Сроки перерегистрации участников досрочного периода ЕГЭ-2020 в Тверской области продлены

Перерегистрироваться можно будет успеть в начале следующей рабочей недели
Виктория ТУШКОВА
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Заявления подаются в государственную экзаменационную комиссию, туда же, где проводилась регистрация на сдачу ЕГЭ в досрочный период.Заявления подаются в государственную экзаменационную комиссию, туда же, где проводилась регистрация на сдачу ЕГЭ в досрочный период.Фото: Виктория ТУШКОВА
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В связи с нерабочей неделей с 30 марта по 5 апреля 2020 года сроки перерегистрации участников досрочного периода ЕГЭ-2020 продлены до 8 апреля.

В Тверской области заявления подаются в государственную экзаменационную комиссию в места, где проводилась регистрация участников на сдачу ЕГЭ в досрочный период. Для перерегистрации при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность участника ЕГЭ.

Напомним, ранее Министерство образования Тверской области сообщило, что сроки проведения досрочного периода ЕГЭ-2020 года перенесены на резервные дни основного периода.

Срок начала основного периода ЕГЭ в этом году планируется перенести на 8 июня, основного государственного экзамена (ОГЭ) для выпускников 9 классов – на 9 июня.

Все вопросы можно задать по телефону региональной горячей линии ЕГЭ: 8 (4822) 32-06-19.

ИСТОЧНИК KP.RU

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