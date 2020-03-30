Сроки перерегистрации участников досрочного периода ЕГЭ-2020 в Тверской области продлены
В связи с нерабочей неделей с 30 марта по 5 апреля 2020 года сроки перерегистрации участников досрочного периода ЕГЭ-2020 продлены до 8 апреля.
В Тверской области заявления подаются в государственную экзаменационную комиссию в места, где проводилась регистрация участников на сдачу ЕГЭ в досрочный период. Для перерегистрации при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность участника ЕГЭ.
Напомним, ранее Министерство образования Тверской области сообщило, что сроки проведения досрочного периода ЕГЭ-2020 года перенесены на резервные дни основного периода.
Срок начала основного периода ЕГЭ в этом году планируется перенести на 8 июня, основного государственного экзамена (ОГЭ) для выпускников 9 классов – на 9 июня.
Все вопросы можно задать по телефону региональной горячей линии ЕГЭ: 8 (4822) 32-06-19.
ИСТОЧНИК KP.RU
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