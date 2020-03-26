Тверской детский омбудсмен Лариса Мосолыгина: На нерабочей неделе никаких заявлений в школу писать не надо

В Тверской области, как и по всей России, нерабочей объявлена неделя с 30 марта по 5 апреля 2020 года. Соответствующий указ подписал Президент России Владимир Путин по итогам своего официального обращения, связанного с пандемией коронавирусной инфекции.

Эта неделя станет похожей на новогодние каникулы: работать будут только те, от кого зависит наше жизнеобеспечение: медицинские учреждения, аптеки, банки, транспорт, учреждения власти. Отличие от новогодних выходных лишь одно, но крайне существенное: в эту нерабочую неделю надо сидеть дома. Ведь выходные нам даны не для отдыха, а для предотвращения распространения коронавируса COVID-19.

Вроде бы все понятно, но у многих людей, особенно родителей, возникают вопросы: можно ли на этой неделе гулять с детьми, откроются ли 1 апреля школы и другие.

Помочь родителям с ответами на эти вопросы решила уполномоченный по правам ребёнка в Тверской области Лариса Мосолыгина. «КП»-Тверь» предлагает познакомиться с её советами.

Продлят ли школьные каникулы?

- Президент объявил о предстоящей выходной неделе, вплоть до 6 апреля. Отдыхают все, за исключением отдельных структур. Школы и детские сады тоже не работают. То есть каникулы продлеваются минимум до 6 апреля. Никаких заявлений для этого писать в школу не надо, - сообщает Лариса Мосолыгина.

То же самое касается любых дополнительных занятий, кружков и секций. С 30 марта по 5 апреля они не работают.

Что делать дома и можно ли пойти погулять?

Гулять допустимо только там, где можно избежать контакта с другими людьми, например, в лесу. Но лучше всего оставаться дома, с теми, с кем вы обычно живёте. Чтобы не заскучать, необходимо продумать свой досуг.

- Можно уже сейчас спланировать, чем вы будете заниматься. Например, провести турнир по настольным играм. Физкультура с папой. Пошив новой юбки или масок (актуально, полезно, важно именно сейчас!) с мамой. Кулинария с бабушкой. Стенгазета «Внезапные каникулы!» с дедушкой. Урок борьбы от старшего брата, - советует Лариса Мосолыгина. - Можно читать книги. Лепить. Рисовать. Смотреть кино или спектакли и спорить о характерах героев и сюжете (и даже написать сочинение). Можно посетить много музеев, которые сейчас открыли виртуальные экскурсии. К отдыху нужно подойти со всей ответственностью и заинтересованностью каждого члена семьи. Условие: участвуют все!

Необходимо ли на этой неделе заниматься образованием ребёнка?

Лариса Мосолыгина считает, что тут всё индивидуально. Кто-то в домашних комфортных условиях подтянет знания по предметам. Кому-то, напротив, не помешает передышка.

- Обучение - это не только школа и оценки. Это логика в настольных играх, физическое развитие в ежедневной зарядке, технология в домашнем быте, - настаивает уполномоченный по правам ребёнка. - Чтобы не забывать предметы, смотрите интернет-уроки, которых сейчас немало. Это не означает, что эти уроки должны стать основой существования ребенка. Ситуация сейчас очень необычная. Готовых рецептов и механизмов нет. Мы все вместе, педагоги, родители и дети, сейчас их формируем. Поэтому и педагоги это понимают и, надеюсь, будут более лояльно требовать от учеников академических знаний.

Кроме того, Лариса Мосолыгина советует не «накручивать» ни себя, ни ребёнка переживаниями по поводу подготовки к ЕГЭ: во-первых, дома есть возможность отдохнуть и подтянуть знания, во-вторых, ещё непонятно, как будет организован процесс итоговых экзаменов.

Как в режиме самоизоляции продлить рецепты на лекарства или подтвердить право на получение пособий?

- Пособия будут продлены автоматически без предоставления вами в данный момент требующихся документов, - отвечает Лариса Мосолыгина. - Что касается лекарств, то Минздрав России дал указание медицинским работникам на период распространения коронавирусной инфекции в целях снижения количеств контактов и соблюдения режима самоизоляции пациентами выписывать рецепты с максимально возможным сроком действия с учётом сроков курсового лечения. Требуйте именно такой рецепт с максимальным сроком.

Как ходить в магазины?

Желательно делать это в часы с меньшей нагрузкой. Например, попробуйте подойти прямо к открытию.

- Старайтесь избегать крупных торговых центров, - советует детский омбудсмен. - Соблюдайте меры профилактики, особенно если вы проживаете с пожилыми членами семьи или навещаете их, помогаете по хозяйству. Мойте руки с мылом, умывайтесь после улицы, промывайте нос.

Также Лариса Мосолыгина настоятельно просит никуда не выходить в случае недомогания. Надо вызвать врача на дом. Позвонить родным или друзьям, чтобы они привезли необходимые лекарства и продукты, либо воспользоваться услугами магазинов и аптек с доставкой.

- Давайте все максимально останемся дома! - призывает детский омбудсмен.