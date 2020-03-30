2020-03-30T17:42:10+03:00
Коронавирус Covid-19

Режим повышенной готовности в Твери из-за коронавируса: куда обратиться за экстренной стоматологической помощью

«КП»-Тверь» публикует график работы стоматологических клиник, которые окажут помощь, если разболелся зуб
Виктория ТУШКОВА
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Сейчас жителям Твери и области оказывают только экстренную и неотложную стоматологическую помощьСейчас жителям Твери и области оказывают только экстренную и неотложную стоматологическую помощьФото: Анастасия ОСИПОВА
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В Тверской области постановлением губернатора вводятся дополнительные меры по предупреждению распространения коронавируса COVID-19. Ограничения коснулись и медицины, в частности – стоматологий. С 28 марта 2020 года в Тверской области отменены плановые стоматологические услуги.

Однако экстренную и неотложную стоматологическую помощь и взрослым и детям оказывать будут. Взрослые в Твери могут обращаться в следующие медучреждения:

- будни с 08:00 до 20:00 и суббота с 08:00 до 14:00 – стоматологический кабинет Городской больницы №6 (Орджоникидзе, 34);

- будни с 20:00 до 08:00, суббота с 15:00 до 08:00, воскресенье и праздничные дни круглосуточно – стоматологический кабинет экстренной и неотложной помощи поликлиники №1 от первой городской больницы (Беляковский пер., д. 9). А с 5 апреля 2020 года – в здании отделения челюстно-лицевой хирургии (Софьи Перовской, д. 5).

Дети могут получить экстренную стоматологическую помощь в Детской стоматологической поликлинике на проспекте Чайковского, 24/2 Б. По будням поликлиника принимает с 08:00 до 19:00, в субботу - с 09:00 до 15:00.

Стоматологические поликлиники в районах работают по графику, согласованному с региональным Минздравом и администрациями муниципальных образований.

ИСТОЧНИК KP.RU

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