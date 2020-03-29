На 29 марта в Тверской области не выявлено новых случаев коронавирусной инфекции
По состоянию на 11.30 29 марта в Тверской области не выявлено новых случаев коронавирусной инфекции, – сообщает Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.
В общей сложности такая ситуация в регионе наблюдается с 20 марта.
Цифры остаются прежними: в регионе всего были обнаружены и подтверждены три случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. После 11 дней лечения семейную пару выписали домой. Один пациент по-прежнему проходит лечение в Калининской ЦРБ.
Днем ранее, 27 марта, губернатор Тверской области обратился к жителям и гостям региона. Он напомнил им о карантинных правилах, а также поблагодарил врачей за самоотверженный труд.
ИСТОЧНИК KP.RU
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