На 29 марта в Тверской области не выявлено новых случаев коронавирусной инфекции

29 Март 2020 2020-03-29T15:16:26+03:00

Такая ситуация по словам Федеральной службы сохраняется с 20 марта

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По состоянию на 11.30 29 марта в Тверской области не выявлено новых случаев коронавирусной инфекции, – сообщает Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

В общей сложности такая ситуация в регионе наблюдается с 20 марта.

Цифры остаются прежними: в регионе всего были обнаружены и подтверждены три случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. После 11 дней лечения семейную пару выписали домой. Один пациент по-прежнему проходит лечение в Калининской ЦРБ.

Днем ранее, 27 марта, губернатор Тверской области обратился к жителям и гостям региона. Он напомнил им о карантинных правилах, а также поблагодарил врачей за самоотверженный труд.

ИСТОЧНИК KP.RU