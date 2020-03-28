2020-03-28T23:42:24+03:00
Коронавирус Covid-19

Игорь Руденя напомнил жителям Тверской области о карантинных мерах и поблагодарил врачей за самоотверженный труд

Также глава региона рассказал о действиях, которые предпринимаются в регионе
Ирина ТАРАСОВА
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Губернатор Игорь Руденя обратился к жителям Тверской области накануне нерабочих дней. Фото: ПТОГубернатор Игорь Руденя обратился к жителям Тверской области накануне нерабочих дней. Фото: ПТО
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28 марта губернатор Игорь Руденя выступил с обращением к жителям и гостям региона.

В первых словах он отметил, что «сегодня нашим государством принимаются беспрецедентные меры по профилактике распространения коронавирусной инфекции. В усиленном режиме работают учреждения здравоохранения, производители средств защиты и медицинского оборудования».

А также, напомнив о нерабочей неделе, которую глава государства объявил с 30 марта по 5 апреля, отметил, что основной мерой борьбы с распространением коронавируса является минимизация контактов и домашний карантин, - комментирует пресс-служба правительства Тверской области.

Далее Игорь Руденя рассказал о действиях, которые предпринимаются в регионе (отмена массовых мероприятий, дистанционный режим обучения, закрытие торговых точек и др.).

После чего подробно рассказал о том, как работают медицинские службы, отметив, что «идёт работа по формированию необходимых больничных мест. В регион поставляется дополнительное медицинское оборудование, создан и пополняется необходимый запас средств защиты и лекарств».

- Хотел бы особо поблагодарить за самоотверженную работу наших врачей, фельдшеров, сотрудников скорой медицинской помощи и всех медицинских работников. Благодаря вашей самоотверженности и профессионализму достигнуты первые успехи в борьбе с коронавирусом. Из Калининской ЦРБ выписаны два пациента, которые с помощью медиков побороли инфекцию, - подчеркнул Игорь Руденя.

Свою речь глава региона завершил просьбой соблюдать карантинные меры, в первую очередь тем, кто не так давно вернулся из-за рубежа и не оставлять в это время детей без присмотра. А также заметил, что с потеплением и приездом гостей в регион, Тверская область вошла в пожароопасный период. А значит все проживающие за городом или на дачах не должны производить палы травы, разводить костры в лесу и сжигать траву и мусор.

- Только общими усилиями мы сможем сохранить здоровье наших родных и близких людей, только сообща мы сможем предотвратить угрозу распространения инфекции. Уверен, что в это время мы все будем ответственными людьми и проявим заботу, обеспечим безопасное будущее нашей страны. Берегите себя, своих родных и близких! – отметил глава региона.

28 03 2020 Обращение к гражданам Тверской области. Губернатор Игорь Руденя в своём обращении призвал жителей и гостей Верхневолжья оставаться дома и соблюдать рекомендации врачей Глава региона обратился к жителям и гостям Тверской области накануне нерабочих дней, которые продлятся с 30 марта по 3 апреля. Губернатор отметил, что сегодня государством принимаются беспрецедентные меры по предотвращению распространения коронавируса: учреждения здравоохранения, производители средств защиты и медицинского оборудования работают в усиленном режиме. Одной из основных мер борьбы с распространением коронавируса является минимизация контактов и соблюдение режима карантина. В этот ответственный период прошу всех соблюдать меры профилактики и карантина, избегать общения с людьми, которые прибывают из-за границы, а тем, кому предписано необходимо находиться в режиме самоизоляции , - подчеркнул Игорь Руденя. Отдельно Губернатор обратился к гостям тверского региона, призвав соблюдать не только меры профилактики и изоляции, а также дисциплину во время пожароопасного периода. Жителям других регионов, которые решили провести карантин на территории Верхневолжья, нужно сообщить об этом на горячую линию регионального Минздрава по телефону 8-800-333-93-72. Игорь Руденя выразил признательность врачам, фельдшерам, медсестрам, всем сотрудникам больниц, поликлиник, ФАПов и служб скорой помощи за самоотверженный труд в непростых условиях. В целях предупреждения распространения коронавируса на территории Тверской области усиливается материально-техническая база учреждений здравоохранения. В регион поставляется дополнительное медицинское оборудование, создан и пополняется необходимый запас средств защиты и лекарств , - отметил Губернатор. В Верхневолжье действует целый ряд ограничений, направленных на сохранение здоровья граждан: отменены массовые мероприятия, студенты и школьники переведены на дистанционный режим обучения, приостановлена работа развлекательных заведений и торговых точек. Работу продолжат только продуктовые магазины, медицинские учреждения и аптеки, все службы жизнеобеспечения. В дошкольных учреждениях будут работать дежурные группы для детей, чьи родители трудятся в предстоящую неделю. В своём обращении Игорь Руденя особо остановился на семьях с детьми, отметив, что дети не должны оставаться без внимания взрослых. Только общими усилиями мы сможем сохранить здоровье наших родных и близких людей, только сообща мы сможем предотвратить угрозу распространения инфекции. Уверен, что в это время мы все будем ответственными людьми и проявим заботу, обеспечим безопасное будущее нашей страны , - подытожил Игорь Руденя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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