Игорь Руденя напомнил жителям Тверской области о карантинных мерах и поблагодарил врачей за самоотверженный труд

28 марта губернатор Игорь Руденя выступил с обращением к жителям и гостям региона.

В первых словах он отметил, что «сегодня нашим государством принимаются беспрецедентные меры по профилактике распространения коронавирусной инфекции. В усиленном режиме работают учреждения здравоохранения, производители средств защиты и медицинского оборудования».

А также, напомнив о нерабочей неделе, которую глава государства объявил с 30 марта по 5 апреля, отметил, что основной мерой борьбы с распространением коронавируса является минимизация контактов и домашний карантин, - комментирует пресс-служба правительства Тверской области.

Далее Игорь Руденя рассказал о действиях, которые предпринимаются в регионе (отмена массовых мероприятий, дистанционный режим обучения, закрытие торговых точек и др.).

После чего подробно рассказал о том, как работают медицинские службы, отметив, что «идёт работа по формированию необходимых больничных мест. В регион поставляется дополнительное медицинское оборудование, создан и пополняется необходимый запас средств защиты и лекарств».

- Хотел бы особо поблагодарить за самоотверженную работу наших врачей, фельдшеров, сотрудников скорой медицинской помощи и всех медицинских работников. Благодаря вашей самоотверженности и профессионализму достигнуты первые успехи в борьбе с коронавирусом. Из Калининской ЦРБ выписаны два пациента, которые с помощью медиков побороли инфекцию, - подчеркнул Игорь Руденя.

Свою речь глава региона завершил просьбой соблюдать карантинные меры, в первую очередь тем, кто не так давно вернулся из-за рубежа и не оставлять в это время детей без присмотра. А также заметил, что с потеплением и приездом гостей в регион, Тверская область вошла в пожароопасный период. А значит все проживающие за городом или на дачах не должны производить палы травы, разводить костры в лесу и сжигать траву и мусор.

- Только общими усилиями мы сможем сохранить здоровье наших родных и близких людей, только сообща мы сможем предотвратить угрозу распространения инфекции. Уверен, что в это время мы все будем ответственными людьми и проявим заботу, обеспечим безопасное будущее нашей страны. Берегите себя, своих родных и близких! – отметил глава региона.