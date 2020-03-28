2020-03-28T14:42:25+03:00
Коронавирус Covid-19

Крупные супермаркеты Твери почти пустые, продавцы в масках и перчатках

На кассы пускают по одному человеку
Ирина ТАРАСОВА
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Продавцы – в масках и перчатках, как впрочем и многие покупателиПродавцы – в масках и перчатках, как впрочем и многие покупателиФото: Ольга ТРОФИМОВА
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С 28 марта по 5 апреля, согласно постановлению губернатора Игоря Рудени, в Тверской области прекращена работа всех магазинов розничной торговли, за исключением торгующих продуктами питания и бакалейными товарами — непродовольственными товарами первой необходимости, а также товарами для кормления и ухода за детьми.

Это сразу сказалось и на посещении торговых центров, в особенности крупных.

- В «Глобусе» на кассе всего по одному человеку. Продавцы – в масках и перчатках, как впрочем и многие покупатели, - рассказывает корреспондент «КП»-Тверь» Ольга Трофимова.

Аналогичная ситуация в «Рубине» - закрытые магазины, пустые коридоры…

А вот мелкие магазины в районах работают по-прежнему. Продавцы говорят, что пока такой режим сохраняется до понедельника. Что будет дальше, они не знают.

В ТЦ - пусто Фото: Ольга ТРОФИМОВА

В ТЦ - пустоФото: Ольга ТРОФИМОВА

В ТЦ - пусто Фото: Ольга ТРОФИМОВА

В ТЦ - пустоФото: Ольга ТРОФИМОВА

Работают лишь некоторые магазины Фото: Ольга ТРОФИМОВА

Работают лишь некоторые магазиныФото: Ольга ТРОФИМОВА

В "Рубине" тоже пусто. Фото: Анастасия Старчикова

В "Рубине" тоже пусто. Фото: Анастасия Старчикова

В "Рубине" тоже пусто. Фото: Анастасия Старчикова

В "Рубине" тоже пусто. Фото: Анастасия Старчикова

ИСТОЧНИК KP.RU

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