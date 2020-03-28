Крупные супермаркеты Твери почти пустые, продавцы в масках и перчатках
С 28 марта по 5 апреля, согласно постановлению губернатора Игоря Рудени, в Тверской области прекращена работа всех магазинов розничной торговли, за исключением торгующих продуктами питания и бакалейными товарами — непродовольственными товарами первой необходимости, а также товарами для кормления и ухода за детьми.
Это сразу сказалось и на посещении торговых центров, в особенности крупных.
- В «Глобусе» на кассе всего по одному человеку. Продавцы – в масках и перчатках, как впрочем и многие покупатели, - рассказывает корреспондент «КП»-Тверь» Ольга Трофимова.
Аналогичная ситуация в «Рубине» - закрытые магазины, пустые коридоры…
А вот мелкие магазины в районах работают по-прежнему. Продавцы говорят, что пока такой режим сохраняется до понедельника. Что будет дальше, они не знают.
В ТЦ - пустоФото: Ольга ТРОФИМОВА
В ТЦ - пустоФото: Ольга ТРОФИМОВА
Работают лишь некоторые магазиныФото: Ольга ТРОФИМОВА
В "Рубине" тоже пусто. Фото: Анастасия Старчикова
В "Рубине" тоже пусто. Фото: Анастасия Старчикова
ИСТОЧНИК KP.RU
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