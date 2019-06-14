Представлен проект новой тверской детской областной клинической больницы

Строительство нового комплекса детской областной клинической больницы (ДОКБ) начнётся уже в этом году, проектная документация прошла согласование государственной экспертизы. В планах этого года - закладка фундамента, строительство каркаса и стен здания и другие работы.

Новая больница будет представлять собой современный комплекс, в который кроме стационарного блока войдут боксы для машин скорой помощи, автомобильная парковка и вертолётная площадка для санавиации. Всё это расположится на площади более 52 тысяч кв. м.

Больница будет пятиэтажной с дополнительным, шестым, подземным этажом. Фото: ПТО.

Проект разрабатывался на основе опыта ведущих столичных детских больниц. Здание будет пятиэтажным с дополнительным подземным этажом. Площадь стационара и всех помещений составит 57,5 кв. м.

Больница рассчитана на 420 коек, или около 13,5 тысячи посещений в год. В стационарном блоке спроектировано 17 отделений, в том числе неонатальное, челюстно-лицевой хирургии, офтальмологическое и онкогематологическое. Специальным переходом больничный комплекс соединят со зданием областного перинатального центра имени Екатерины Бакуниной.

Здание займёт площадь 57,5 кв. м. Фото: ПТО.

Напомним, решение о строительстве новой детской областной клинической больницы было принято после большого пожара, произошедшего в прежней ДОКБ в феврале 2017 года. В здании больницы, построенном в 1898 году, обрушились перекрытия, оно выгорело на четверть. Сумму ущерба тогда оценили в 337 миллионов рублей.

Стоимость проекта новой больницы оценивается в 5,719 млрд рублей. Основная часть средств (97%) поступит из федеральной казны, остаток (3%) профинансирует областной бюджет.