На улице Твери полицейские задержали наркоторговца
Фигуранту грозит 20 лет лишения свободы
Житель Тверской области задержан за сбыт наркотиковФото: Олег РУКАВИЦЫН
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В Заволжском районе Твери по подозрению в сбыте наркотиков полицейские задержали местного жителя. В ходе личного досмотра у подозреваемого был обнаружен полиэтиленовый сверток, в котором находилось порошкообразное вещество.
По месту жительства у мужчины оперативники изъяли еще один сверток. Экспертиза подтвердила, что внутри пакетов - наркотическое вещество.
Подозреваемый задержан. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. За сбыт наркотиков ему грозит 20 лет лишения свободы. Ведется следствие.
ИСТОЧНИК KP.RU