На улице Твери полицейские задержали наркоторговца

27 Март 2020 2020-03-27T12:43:12+03:00

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В Заволжском районе Твери по подозрению в сбыте наркотиков полицейские задержали местного жителя. В ходе личного досмотра у подозреваемого был обнаружен полиэтиленовый сверток, в котором находилось порошкообразное вещество.

По месту жительства у мужчины оперативники изъяли еще один сверток. Экспертиза подтвердила, что внутри пакетов - наркотическое вещество.

Подозреваемый задержан. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. За сбыт наркотиков ему грозит 20 лет лишения свободы. Ведется следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU