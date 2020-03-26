Победительницей конкурса «О, эти женщины в погонах!» в Твери стала капитан полиции Елена Гусева

26 Март 2020 2020-03-26T22:53:45+03:00

Изменить размер текста: A A

26 марта, накануне профессионального праздника - Дня войск национальной гвардии Российской Федерации, который отмечают 27 марта, на сайте kp.ru завершился конкурс «О, эти женщины в погонах!»

Битва за победу в финальные дни разгорелась нешуточная. Согласно эмоциональным комментариям вся Бурятия голосовала за лейтенанта Баярму Даблаеву. А все остальные регионы России - за капитана полиции Елену Гусеву.

Буквально в последние часы удалось увеличить разрыв голосов, а затем и закрепить победу. В итоге, конкурс выиграла капитан полиции Елена Гусева, сотрудник центра лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Тверской области. За нее проголосовало 20564 человека!

О победительнице известно, что она служит вот уже более 10 лет. Является высококвалифицированным специалистом и пользуется авторитетом среди коллег. Свободное время полностью посвящает детям.

«Комсомольская правда»-Тверь» от всей души поздравляет победительницу! В ближайшее время состоится встреча и награждение. А по итогам разговора выйдет статья на сайте kp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU