2020-03-26T22:53:45+03:00
Общество

Победительницей конкурса «О, эти женщины в погонах!» в Твери стала капитан полиции Елена Гусева

Голосование завершилось накануне Дня войск национальной гвардии Российской Федерации
Ирина ТАРАСОВА
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За Елену Гусеву проголосовало 20564 человека! Фото: Управление Росгвардии по Тверской областиЗа Елену Гусеву проголосовало 20564 человека! Фото: Управление Росгвардии по Тверской области
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26 марта, накануне профессионального праздника - Дня войск национальной гвардии Российской Федерации, который отмечают 27 марта, на сайте kp.ru завершился конкурс «О, эти женщины в погонах!»

Битва за победу в финальные дни разгорелась нешуточная. Согласно эмоциональным комментариям вся Бурятия голосовала за лейтенанта Баярму Даблаеву. А все остальные регионы России - за капитана полиции Елену Гусеву.

Буквально в последние часы удалось увеличить разрыв голосов, а затем и закрепить победу. В итоге, конкурс выиграла капитан полиции Елена Гусева, сотрудник центра лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Тверской области. За нее проголосовало 20564 человека!

О победительнице известно, что она служит вот уже более 10 лет. Является высококвалифицированным специалистом и пользуется авторитетом среди коллег. Свободное время полностью посвящает детям.

«Комсомольская правда»-Тверь» от всей души поздравляет победительницу! В ближайшее время состоится встреча и награждение. А по итогам разговора выйдет статья на сайте kp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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